水肺潜水员最大的在线资源
水肺潜水员最大的在线资源
搜索
关闭此搜索框。

爱尔兰迎来第一座人工鱼礁

在 Google 新闻上关注 Divernet
订阅我们的每周通讯
人工鱼礁

一艘有着不光彩历史的锈迹斑斑的船沉入基拉拉湾海底，成为爱尔兰第一座人工鱼礁。

十年前，税务局在一次价值 14 万欧元的香烟/烟草走私案中查获了 MV Shingle 号，当时这艘船从斯洛文尼亚驶往德罗赫达，船上载有 32 万支香烟和一定数量的烟草，这艘船先是停靠在都柏林，然后又停靠在韦克斯福德郡的新罗斯，积压了停泊费、补救工程和维护费用。

当地 Grainne Uaile Sub Aqua Club 的迈克尔·洛夫特斯 (Michael Loftus) 多年前首次提出了建造人工鱼礁以促进旅游业和支持当地海洋生物的想法，现在，通过他的委员会（Killala Bay Ships 2 Reef）、税务局、梅奥郡议会和斯莱戈郡议会之间的联络，这个想法终于实现了。

人工鱼礁
MV Shingle 号潜入水下

MV Shingle 号于昨天下午（18 月 29 日，星期三）开始了最后的旅程，经过大约一个半小时，它在水下 XNUMX 米处稳定了下来，面前是一大群载着观光客的船只，当它最终消失在水面下时，游客们发出了巨大的欢呼声。

该项目耗资约 2 万欧元，但人们希望，这座新建筑将增加该地区的游客数量，并有利于附近的海洋动植物。

迈克尔·洛夫特斯评论道：“世界上很多地方都有人工珊瑚礁，但爱尔兰没有。北爱尔兰附近确实有沉船，但它们位于太深的地方，只有经验丰富的专业潜水员才能到达。我们的珊瑚礁只有 30 米深，经验不足的潜水员和经验丰富的潜水员都能轻松到达。”

最近的 水肺潜水员杂志的播客片段
@adefrutos63 #askmark 当你上一次潜水由于空气短缺而压力很大时，你如何处理后续潜水？ #scuba #scubadiving #scubadiver 链接 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER：https://twitter. com/scubadivermag INSTAGRAM： https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的会员链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

@adefrutos63
#askmark 当你上一次潜水因空气短缺而压力很大时，如何处理后续潜水？
#水肺 #scubadiving #scubadiver


成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join
装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42ODgwQ0RBNTY1OTRERDQy

潜水失败后如何重返水中？#AskMark #scuba

Scuba.com 网站链接：https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER： https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的会员链接来支持该频道。 本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训。 本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。 00:00 介绍 01:19 Scuba.com 02:13 开箱 03:51 规格 09:40 评论

Scuba.com 网站链接：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz


成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join
装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。
00：00简介
01:19 潜水网
02:13 拆箱
03:51 规格
09:40 回顾

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RjgyNkZCNjkwMkZDMzcz

OrcaTorch D630 V2.0 脐带火炬评测#开箱#评测

本周播客中，菲律宾的专业潜水导游陷入困境，因为有人举报一些导游收受报酬在珊瑚上刻名字，当局因此将悬赏金额翻了四倍，以征集有关罪犯的信息。LL cool J 最近告诉《卫报》，深蓝之海中的机械鲨鱼差点淹死他。一位前海军潜水员决定成为第一个仰卧横渡英吉利海峡的人。 https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

本周播客中，菲律宾的专业潜水导游陷入困境，因为有人举报一些导游收受报酬在珊瑚上刻名字，当局因此将悬赏金额翻了四倍，以征集有关罪犯的信息。LL cool J 最近告诉《卫报》，深蓝之海中的机械鲨鱼差点淹死他。一位前海军潜水员决定成为第一个仰卧横渡英吉利海峡的人。



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join
装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FRUEzOUYxQTE4OEIyMTI3

导游为涂鸦珊瑚付钱#scuba #news #podcast

更多... 订阅

让我们保持联系！

获取所有 Divernet 新闻和文章的每周综述 潜水面具
我们不是垃圾邮件！ 阅读我们的 私隐政策 获取更多信息。

订阅
通知
客人

0 评论
最投票
最新 最老的
内联反馈
查看所有评论
最新评论
杰弗里布莱恩: 美国号邮轮将成为世界最大人工鱼礁
lesleybrooke2005@yahoo.co.uk: 肯特河雕塑——格林纳达潜水员绘画即将完成
佩里·帕帕科斯塔斯: 美国号邮轮将成为世界最大人工鱼礁
饼干: 美国号邮轮将成为世界最大人工鱼礁
亨特·K。: 美国号邮轮将成为世界最大人工鱼礁
最新资讯
法罗群岛的密报导致“眼中钉”沃森被捕 法罗群岛的密报导致“眼中钉”沃森被捕
西撒哈拉附近一名妇女遭鲨鱼咬伤身亡 西撒哈拉附近一名妇女遭鲨鱼咬伤身亡
红海翻车鱼目击事件成为当地新闻 红海翻车鱼目击事件成为当地新闻
“非凡发现”：风力发电场调查发现第一次世界大战沉船 “非凡发现”：风力发电场调查发现第一次世界大战沉船
肯特河雕塑——格林纳达潜水员绘画即将完成 肯特河雕塑——格林纳达潜水员绘画即将完成
马耳他一名跳水运动员死亡 大麻顾问被停职 马耳他一名跳水运动员死亡 大麻顾问被停职

联系方式

Facebook X-推特 Instagram Youtube

本网站上未注明出处的图片版权归摄影师所有。
联系潜水员杂志 了解详情。

版权所有2024年 洛克传媒有限公司 版权所有。

0
希望您的想法，请发表评论。x