爱尔兰迎来第一座人工鱼礁

一艘有着不光彩历史的锈迹斑斑的船沉入基拉拉湾海底，成为爱尔兰第一座人工鱼礁。

十年前，税务局在一次价值 14 万欧元的香烟/烟草走私案中查获了 MV Shingle 号，当时这艘船从斯洛文尼亚驶往德罗赫达，船上载有 32 万支香烟和一定数量的烟草，这艘船先是停靠在都柏林，然后又停靠在韦克斯福德郡的新罗斯，积压了停泊费、补救工程和维护费用。

当地 Grainne Uaile Sub Aqua Club 的迈克尔·洛夫特斯 (Michael Loftus) 多年前首次提出了建造人工鱼礁以促进旅游业和支持当地海洋生物的想法，现在，通过他的委员会（Killala Bay Ships 2 Reef）、税务局、梅奥郡议会和斯莱戈郡议会之间的联络，这个想法终于实现了。

MV Shingle 号潜入水下

MV Shingle 号于昨天下午（18 月 29 日，星期三）开始了最后的旅程，经过大约一个半小时，它在水下 XNUMX 米处稳定了下来，面前是一大群载着观光客的船只，当它最终消失在水面下时，游客们发出了巨大的欢呼声。

该项目耗资约 2 万欧元，但人们希望，这座新建筑将增加该地区的游客数量，并有利于附近的海洋动植物。

迈克尔·洛夫特斯评论道：“世界上很多地方都有人工珊瑚礁，但爱尔兰没有。北爱尔兰附近确实有沉船，但它们位于太深的地方，只有经验丰富的专业潜水员才能到达。我们的珊瑚礁只有 30 米深，经验不足的潜水员和经验丰富的潜水员都能轻松到达。”