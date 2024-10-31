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著名洞穴潜水员比尔·加文去世

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洞穴潜水员 Bill Gavin (WKPP)
洞穴潜水员 Bill Gavin (WKPP)

据报道，美国洞穴潜水员比尔·加文 (Bill Gavin) 去世，他是著名的伍德维尔喀斯特平原项目 (WKKP) 的联合创始人。该项目于 1980 世纪 XNUMX 年代中期成立，旨在探索塔拉哈西和墨西哥湾之间北佛罗里达喀斯特地区的地下空间。

WKPP 在一份声明中表示：“比尔是一位世界级的创新者，他勤奋工作，帮助比尔·梅恩完善霍加斯式装备配置，使用带牵引绳的 Tekna 踏板车进行探索，为 WKPP 的三混气实施气体混合标准，并设计出团队在 1980 世纪 XNUMX 年代后期使用的早期减压表。”

加文 (Gavin) 是一名美国海军工程师，1979 年获得洞穴探险资格，他与朋友梅恩 (Main) 于 1980 世纪 XNUMX 年代初在伍德维尔喀斯特平原地区发现了“大房间” (Big Rooms) 地貌。 

这两位潜水员很快与帕克·特纳、拉马尔·英格利希和比尔·麦克法登等人一起加入，他们希望他们的研究和探索小组专注于连接该地区被洪水淹没的洞穴系统，而加文则咨询了气体专家比尔·汉密尔顿博士，了解如何使用氦气来促进更具野心的潜水。 

潜水员们已经开始将他们的设备配置和技术标准化，而 Gavin 和 Main 为该系统创造了“Hogarthian”一词（基于 Main 的中间名）。这种方法后来发展成为 DIR（“正确行事”）哲学。

加文·斯考特

1988 年 XNUMX 月，两人在沙利文 (Sullivan) 和谢丽尔 (Cheryl) 两个潜水器之间建立了连接，并于当年 XNUMX 月与特纳 (Turner) 和英格利什 (English) 一起在这两个潜水器之间进行了横向潜水，创下了当时的世界纪录。 

加文“继续探索下游的伊尼斯弗里洼地，并于 1990 世纪 1.8 年代初向特纳洼地推进，”WKPP 表示。他还深入了瓦库拉泉的 A 型隧道约 XNUMX 公里。

1991 年，加文开发了“加文滑板车”的原型，这是一款专为穿越洞穴通道而设计的 DPV。这款产品经过各种改进，一直被 WKPP 潜水员使用。

同年，加文与特纳正在印第安泉的一条狭窄通道中绘制洞穴地图，突然水位和能见度急剧下降，他们发现出口被堵住了。加文设法逃了出来，身上只剩下一点气体，但特纳却在事故中溺水身亡。

这次经历激发了科学研究，研究结果表明潜水员呼出的气泡能够将堵塞出口的松散石灰石打掉。

政治乏味

1995 年，备受争议的潜水员乔治·欧文 (George Irvine) 接管了 WKKP，同年年底，加文 (Gavin) 停止了洞穴潜水。

多年后，他解释说自己已经不再享受这种消遣了，因为“政治的乏味、网站访问问题、电子邮件中的辱骂和批评等等令人恼火。它不再值得花费大量的时间、精力和风险。”

“比尔是深海洞穴探险的先驱。他在潜水界享有很高的声誉，他实施了许多早期标准，WKPP 至今仍在使用，” 西太平洋岛屿国家“感谢您为我们的潜水事业做出的贡献。我们向他的家人和朋友表示慰问。”

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