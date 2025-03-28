IANTD 和 SEI 采用“Powered By DAN”急救计划

另有两家潜水培训机构已采用 DAN 的课程作为其急救课程，国际氮氧混合气和技术潜水员协会 (IANTD) 和国际水肺教育者协会 (SEI) 也与 NAUI 一起采用了 Powered By DAN 计划。

通过 Powered By DAN，潜水培训机构将 DAN 的基本生命支持、心肺复苏术、氧气管理等课程的技能和标准融入到他们的急救培训中。

DAN 培训总监乔安·佩里 (JoAnn Perry) 表示：“DAN 的目标是在每个潜水地点都配备有能力的急救人员，我们的课程是潜水行业中最全面的，涵盖的技能比任何其他针对非专业急救人员的课程都要多。”

“在潜水和水中教育方面，水肺培训机构是专家。在潜水伤害急救方面，我们行业中的许多人都依赖 DAN 作为主题专家。”

DAN 提供电子学习和记录板，而水肺训练机构则在其平台上托管内容，并通过其系统认证教练和教练培训师。

“当然，SEI 可以开发我们自己的急救计划，”SEI 总裁兼首席执行官 Jim Gunderson 说道，“但是既然 DAN 已经提供了业内最全面的计划，我们为什么要重新发明轮子呢？SEl 很荣幸能与 DAN 合作推出我们的 SEI 急救 - Powered By DAN 计划。通过此次合作，我们的教练和潜水商店将能够以经济高效的方式为学生和社区提供出色的急救计划。”

“我们相信我们的专业人员和潜水员将从与 DAN 的此次合作中受益，”IANTD 首席执行官 Luis Augusto Pedro 表示。“IANTD 的课程从入门级开始，旨在让潜水员掌握安全、负责和自给自足所需的技能和知识，与 DAN 合作进行急救教育无疑将推动这一目标的实现。”

DAN 总裁兼首席执行官 Bill Ziefle 表示：“DAN 的研究、医疗服务和索赔数据让我们能够深入了解潜水过程中各种事故的发生频率和严重程度，我们有一个专门的团队来监控国际急救标准，并让我们的课程与最新研究保持同步。我们很高兴通过 Powered By DAN 计划利用这些专业知识造福整个潜水社区。”