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座头鲸在苏格兰搁浅后重返大海

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座头鲸

一头九米长的座头鲸于周二在苏格兰海岸搁浅后，似乎已成功返回大海。

3.30月15日下午XNUMX点XNUMX分左右， 英国潜水员海上生物救援队 (BDMLR) 接到警报，称在邓弗里斯和加洛韦南部海岸附近有一头搁浅的大型鲸鱼。

该地区的海滩几乎是平坦的，这意味着大约两公里的沙滩和岩石在退潮时完全干燥。最初的照片显示，这头鲸鱼位于离岸很远的地方，很难识别其物种并了解其状况。然而，公众报告说，他们可以听到鲸鱼拍打尾鳍的砰砰声，随着周围的水位下降，它拼命地试图从沙滩上爬起来。 

当地海洋哺乳动物医护人员收到警报，要求他们前去评估情况。与此同时，一对熟悉该地区海底情况的当地夫妇安全地走到鲸鱼身边，为 BDMLR 收集更多照片，同时等待医护人员和海岸警卫队的到来。 

他们拍摄的照片显示，座头鲸身长约 9 米。这头鲸鱼正在吞咽（好像是通过鲸须板滤食），尾巴在空中挥舞，这使它陷入更深的沙子中。这对夫妇告诉 BDMLR，潮水在转向时会迅速涌入，因此救援组织希望这头鲸鱼只会被困几个小时，之后海水有望让它重新浮起来而无需任何干预。 

座头鲸
座头鲸在苏格兰搁浅

除了表现出压力的迹象外，这头鲸鱼似乎处于中等状态，但随着它开始疲惫，它似乎平静下来，呼吸也放松了。此时，这头鲸鱼引起了当地人的注意，但随着医护人员和海岸警卫队的到来，人群得到了控制，让 BDMLR 能够决定最佳行动方案。 

大型须鲸非常难以应对，因为它们的体型和体重使它们无法安全移动，所以 BDMLR 所能做的就是确保鲸鱼尽可能舒适地接受急救。幸运的是，这头鲸鱼在退潮前几个小时才搁浅，所以不必等待很长时间，等到潮水涌过该区域，当水深足够时就可以重新浮起它。到那时，团队撤退到岸边以确保安全，因为光线也消失了，无法确定鲸鱼在哪里，所以 BDMLR 撤退了，并在 16 月 XNUMX 日黎明时分派了一名医护人员出去，看看每个人的希望是否都实现了。

值得庆幸的是，海岸附近或离岸约一英里的地方没有发现鲸鱼的踪迹，但这并不意味着它不会再次出现。医护人员将在未来几天监测海岸线，以检查它是否再次搁浅。

英国的座头鲸搁浅事件非常少见，BDMLR 只处理过少数几起。以前的搁浅事件通常是鲸鱼没有完全搁浅，而是在浅水中搁浅，然后才能再次自由自在。  

BDMLR 衷心感谢英国海岸警卫队 (HM Coastguard) 的支持，当然，还要感谢他们敬业的海洋哺乳动物医务人员对此次事件的响应。BDMLR 希望这头座头鲸能够完全康复，只是被该地区的巨潮卷走。

照片来源：BDMLR

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