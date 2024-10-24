嗬嗬嗬！ Vobster 圣诞老人将于 12 月回归

穿上圣诞老人的服装，或者把自己打扮成精灵、驯鹿，甚至是快乐的雪人—— 沃布斯特圣诞老人 活动再次回归，而且规模将比以往更大！

15 月 185 日，加入沃布斯特码头团队，与数十名身着化装的跳水者一起 — — 记录是同时有 2007 名圣诞跳水者跳入水中 — — 为皇家国家救生艇协会和英雄救助组织这两个慈善事业筹集善款。自 52,000 年成立以来，沃布斯特的圣诞跳水者已经筹集了超过 XNUMX 英镑。

“自第一次慈善圣诞老人潜水活动在沃布斯特码头举行以来，已经过去了 17 年，每年的活动规模都越来越大，越来越精彩”，沃布斯特码头老板艾米·斯坦顿热情洋溢地说道。“沃布斯特圣诞老人是潜水员向 RNLI 和 Help For Heroes 表达感谢的绝佳方式——这两个慈善机构是我们心目中值得支持的。

“我们为 Vobster Santas 取得的成就感到无比自豪，并希望今年 15 月 2024 日（星期日）的赛事能吸引更多跳水运动员。我相信我们可以将 XNUMX 年 Vobster Santas 打造成为迄今为止规模最大的赛事！”

闸门将于上午 7.30:9.30 开放，上午 10:XNUMX 进行潜水简报，然后潜水员将于上午 XNUMX 点全部下水。