帮助 Fathoms Free 复活 Stingray

Fathoms Free 是一群志愿潜水员，他们通过清除康沃尔郡和德文郡沿海水域的“ALDFG”（废弃、丢失或以其他方式丢弃的渔具）和其他海洋垃圾，保护海洋野生生物和环境，造福所有人。现在他们 寻求捐款 以帮助资助传奇的康沃尔潜水船 Stingray 的复兴。

“ALDFG” 也被称为“幽灵渔具”或“幽灵渔具”，因为它会继续“捕鱼”，无差别地缠绕、诱捕和杀死野生动物。这些被困的动物会死亡并充当诱饵，吸引更多的野生动物，形成恶性循环，直到幽灵渔具从环境中移除。

Fathoms Free 希望让 Stingray 恢复昔日的辉煌，以增加该地区的海洋保护能力，并延续深受喜爱的康沃尔船长 Mark Milburn 的传奇。他们想要一艘能让他们清理比以往更多的幽灵渔具和海洋垃圾的船。

修复 Stingray 还能让他们为其他当地海洋组织提供更大、更快的船只，这些船只和志愿船长将增强他们的海洋保护活动，促进社区更多地参与。

考虑到船和拖车的当前状况，Fathoms Free 估计需要花费 10,000 英镑以上才能将其重新放入水中并达到要求的标准。如果他们无法让发动机可靠地运转，并且必须寻找替代品或购买新拖车，这个估计成本可能会迅速增加到 15,000 英镑甚至 20,000 英镑。

Stingray 目前处于糟糕的状态

船体需要修理，拖车最好需要更换，200HP Mercury Optimax 发动机无法启动。这艘船没有电子设备、导航设备或安全设备。它是一个带管子的裸船体。Fathoms Free 团队计划自己完成所有工作，以将项目成本降至最低。尽管成本高昂且工作繁重，但由于各种原因，没有比 Stingray 更合适的了（请参阅下文 Stingray 的故事）。

为了帮助 Fathoms Free 获得潜在的配套资金，他们将目标设定为 5,000 英镑，希望他们能够获得配套资金以达到预计的最低要求 10,000 英镑。

黄貂鱼的故事

Stingray 从一开始就被设计为一艘快速潜水船，在世纪之交前几年由 Looe Divers 从 Barnet Marine 购买，并恰当地命名为 Looe Diver 1。Fathoms Free 受托人、财务主管和最高资质船长 Julian 在 2000 年至 2005 年期间担任该船的常任船长，包括 2004 年击沉 Scylla 号。在此期间，Julian 在该船上不断提高自己的船长水平，完成了高级动力艇和 讲师 课程。

Stingray 最初是 Looe Divers 1

大约在 Looe Divers 购买这艘船十年后，他们将其卖给了 Starfish Divers，并将其更名为 Starfish。不幸的是，Starfish Divers 几年后停止营业。这艘船被忽视了，状况每况愈下。我们不确定在随后的几年里它发生了什么，直到 2015 年它被 Mark Milburn 发现并购买，作为修复项目。

由于马克有其他各种项目，没有空余时间完成所需的工作，海星号一直被忽视，直到新冠疫情让马克有时间开始照看她。在此之前，除了更换了一辆不合适的铝制框架拖车需要翻新，以及更换了一台没人见过运转的二手发动机外，这艘船在适航方面没有取得任何其他进展。

Stingray 在 Starfish Divers 的短短几年里

在进行喷射冲洗、拆除并出售故障发动机、将船体拆回原位之后，第一步是重新安装管子，这项工作于 2022 年 XNUMX 月完成。就在那时，Starfish 采用了新名字 Stingray，以 Mark 的第一艘包租船命名，这艘船是他的潜水包租业务 Stingray Charters 的基础。遗憾的是，Mark 于次年去世，这艘未完工的船 Stingray 再次被忽视。

马克·米尔本为 Stingray 进行喷射清洗

马克不仅仅是一家潜水学校、潜水商店和潜水包船运营商，几十年来，他都是康沃尔郡海洋保护工作的坚定支持者，直到去世。马克用他的生意支持康沃尔郡及其周边的所有海洋保护组织，并在康沃尔郡领导自己的幽灵装备回收和水下清理工作，这比一些组织的存在还要早几十年。你经常会听到马克给海洋保护组织提供优惠价格，以确保他们能够尽可能地利用有限的预算来产生影响。

事实上，Fathoms Free 是 Mark 去世前的最后一位潜水包机客户。团队成员花了整整一个星期天与 Mark 一起清理法尔茅斯河口的幽灵装备和海洋垃圾残骸，这是他们将永远珍惜的回忆。

当 Fathoms Free 听说 Stingray 躲在距离 Mark 旧潜水中心一英里的树篱中时，他们知道只有一个选择可以提高康沃尔郡的海洋保护能力并延续 Mark 的遗产。团队与他的家人交谈并选择继续他开创的事业。

一位发言人表示：“有了你们的帮助，Fathoms Free 可以纪念马克·米尔本的遗产，并确保 Stingray 这个名字多年来继续对海洋保护产生重大影响。无论捐款数额多小，每一笔捐款都会让我们更接近目标。”