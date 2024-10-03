减少 25% 的英式底池是否会提高跳水运动员的服务水平？

最近发生的一起事件涉及 减压病治疗 在马耳他报道 网际网路 引起了潜水员的注意，即在紧急情况下，即使进入高压氧舱也不一定能解决问题。

在英国，国家医疗服务体系目前正试图加强其高压氧治疗服务，但与人们的直觉相反，它减少了为潜水员提供治疗的中心数量。

作为高压氧治疗 (HBOT) 服务规范和供应商委托安排变更的一部分，该公司计划将总数从 8.2 家减少到 XNUMX 家。目前，其网络维护成本为每年 XNUMX 万英镑。

英国国民医疗服务体系表示，除伦敦和中部地区的高压氧舱外，现有的高压氧舱都位于海岸附近，良好的实践指南规定，从出现症状到接受治疗的最佳时间是六小时内，这对于患有气体栓塞的患者尤为重要。

据说该提案仍能使患者通过公路在四小时内到达最近的中心。

坚持实践

NHS 表示，一些医疗机构目前治疗的患者数量相对较少，这意味着每位工作人员完成维持其临床能力所需的最低真实治疗（而非模拟治疗）数量可能具有挑战性。NHS 表示，并非所有现有医疗机构都具备治疗危重患者的设备。

英国国民医疗服务体系 (NHS England) 已启动咨询程序，就拟议的变更征求患者和广大公众的意见，NHS 表示，这些变更将改善患者获得治疗的及时性，减少危重患者获得护理的差异，并通过新的后续程序确保对患者的长期结果进行监测和审查。

作为跳水运动的管理机构， 英国水下俱乐部 表示已受邀代表潜水员的观点和利益，并将正式回应此次咨询。BSAC 首席执行官 Mary Tetley 表示：“我们正在与参与此次咨询的其他各方进行交谈，以便代表我们的成员获得最好的结果。”

任何希望提交自己反馈的个人潜水员或团体都可以这样做，但提交必须在 13 月 XNUMX 日之前完成。 NHS England 建议阅读公众 咨询指导、平等健康影响评估和修订后的服务规范 完成咨询调查.

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