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志愿者在斯凯岛解救被拴住的鲸鱼

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被缠住的座头鲸（安东尼·里格尔）
被缠住的座头鲸（安东尼·里格尔）

英国潜水员海洋生物救援队的志愿者成功将一头被绳索缠住的座头鲸从斯凯岛养鱼场救出。

BDMLR 于 7 月 30 日早上 XNUMX 点首次获悉这只鲸鱼的困境，下午三点左右，其大型鲸鱼解救小组的第一批成员已从英国各地抵达苏格兰西部岛屿，更多成员连夜赶来加入他们的行列。

当地 BDMLR 医护人员一直在监视这头 9 米长的鲸鱼，并努力确保公众不会靠近它，而 Organic Sea Harvest 鲑鱼养殖场则暂停了运营，并重新分配了工作人员协助救援工作。

下午拍摄的水下镜头显示，队员们原本以为的单圈绳子其实是双层缠绕，一层绳子绕在鲸鱼的头部，另一层绳子缠住了它的左胸鳍。 

这似乎会使一项艰巨的任务变得更具挑战性，因为必须按顺序剪断绳索，以防止鲸鱼带着仍系着的绳子游走。 

第二天天刚亮，志愿者们就乘一艘小船到达现场，并确定鲸鱼的体型、力量以及可能的压力水平使得如果不小心靠近的话会很危险。 

鲸鱼被困在斯凯岛 OSH 鲑鱼养殖场后获释（OSH）
斯凯岛附近的 OSH 鲑鱼养殖场（OSH）

然而，他们按照计划成功剪断了绳索，解救了鱼鳍和鱼头，尽管直到上午 10.30 点 XNUMX 分才完成救援工作。

起初，这头鲸鱼似乎太累了，对重获自由毫无反应。然后它向北出发，“奋力游动，潜入水中，然后又浮出水面”。

“救援过程中，我们发现这头鲸鱼之前曾被缠住，身上带着一种 Organic Sea Harvest 未使用过的旧绳子，”养鱼场表示。“这根缠住的绳子在鲸鱼游过时缠在了养鱼场的系泊处。 

“值得庆幸的是，BDMLR 团队不仅成功将鲸鱼从鲑鱼养殖场中解救出来，还将它身上的其他绳索解开。

“海豚和鲸鱼等海洋哺乳动物在鲑鱼养殖场附近很常见，但它们极少接触我们的养殖场。”

BDDMLR 还向海岸警卫队、 苏格兰海洋动物搁浅计划 以及无人机操作员安东尼·里格尔（Anthony Rigell）在这次被描述为“艰难的救援”过程中提供的支持。

也在 Divernet 上： 座头鲸在苏格兰搁浅后重返大海, 七月有罕见和不寻常的鲸鱼目击事件, 海豚在康沃尔搁浅，BDMLR 已做好准备, 安格尔西岛大量海豚搁浅

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