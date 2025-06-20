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英国沉船潜水传奇人物杰米·鲍威尔去世

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杰米·鲍威尔（利·毕晓普）
杰米·鲍威尔（利·毕晓普）

英国沉船潜水员和混合气体先驱杰米·鲍威尔被同时代人称为“技术潜水传奇”，在第一次世界大战期间使用循环呼吸器潜水后死亡 G42 多佛海峡的鱼雷艇沉没。

50月18日星期三，鲍威尔在远程潜水点完成了潜水，深度约为XNUMX米。他的潜水-一台 据船上其他潜水员称，潜水报告显示一切顺利，并按常规进行了完全减压。然而，卸下潜水装备后不久，他报告肩膀疼痛，并接受了吸氧。

由于鲍威尔的病情似乎正在恶化，船长发出了紧急撤离的求救信号。海岸警卫队的直升机将鲍威尔送往皇家伦敦医院进行稳定治疗，随后被转移到附近的高压氧舱。 鞭子十字医院 接受皮肤弯曲治疗，但未能康复并被宣布死亡。 

满满的 抛尸 检查尚未进行，调查正在进行中，海岸警卫队保留了潜水员的设备，包括他的闭路呼吸器。

鲍威尔在其辉煌的潜水生涯中一直坚持使用开放式循环呼吸器，直到今年他才改用循环呼吸器。

最善良的灵魂

“所有高级/技术潜水界的人都知道他是这项运动的传奇人物之一，”鲍威尔的长期潜水队友兼好友利·毕晓普说道，她形容鲍威尔是他最好的朋友。“每个人都知道他是一位真正的绅士，心地善良，是一位良师益友。许多人不仅钦佩他作为一名潜水员，也钦佩他作为一个人。” 

鲍威尔去世时已年逾 50，他从 14 岁起就开始潜水。他是英国海星企业号潜水队 (Starfish Enterprise) 的成员，该队在 1990 世纪 XNUMX 年代是世界上首批使用混合气体进行沉船潜水的队伍之一。毕晓普说，鲍威尔和队里的其他成员“自学了如何使用混合气体，因为在开始潜水时，几乎没有任何课程可循”。

杰米·鲍威尔 (Jamie Powell) 于 2024 年从多佛跳水（Leigh Bishop）
杰米·鲍威尔 (Jamie Powell) 于 2024 年从多佛跳水（Leigh Bishop）

1994 年，鲍威尔成为 Polly & Simon Tapson 开创性的 路西塔尼亚 爱尔兰附近的混合气体探险。他还潜入了120米深的 大不列颠 在早期探索开放电路的岁月中 泰坦尼克号的姊妹船，他的母亲和妻子都在 1998 年尼克·霍普 (Nick Hope) 领导的希腊探险队中担任支援潜水员。

他还参与了早期对深海沉船的探索，例如 HMS 斗殴, 管理系统 爱德华七世国王, 管理系统 Aboukir酒店, 管理系统 豪格 和HMS 克雷西 在1990世纪XNUMX年代。“他曾在英吉利海峡潜入过数百艘无人见过的沉船，”毕晓普说。“很多船长都认识他，也尊敬他。”

“普利茅斯商业潜水员兼教练托尼·希尔格罗夫认为他可能是他所认识的最好的潜水员，而像加里·金泰尔、约翰·查特顿和里奇·科勒这样的美国沉船潜水员都曾与他一起潜水，并非常尊重他作为沉船潜水员和朋友。”

“杰米一直是我整个潜水生涯中的传奇人物，”教练基兰·哈顿评论道，而里克·艾尔顿补充道：“真是个悲伤的消息——杰米是潜水界的明星之一。” 

“安静的老鼠”

毕晓普形容杰米·鲍威尔在水下成就被媒体曝光时，表现得“像只安静的老鼠”：“你得费劲才能从他嘴里说出来。他会预订潜水包船，但没人能想到‘船上另一位潜水员’拥有如此丰富的潜水经验。”  

“He loved the history of 沉船 and restoring the artefacts that he so often came across.

近年来，他喜欢上了和新朋友一起在多佛海峡探索沉船，浅水区的潜水更符合他渴望更长时间潜水的愿望。事实上，他晚年或许比以往任何时候都更热爱潜水。

鲍威尔曾居住在伦敦西部，在希思罗机场为英国航空货运服务工作了30多年。除了潜水，他还喜欢钓鱼、斯堪的纳维亚激流金属音乐和比利时啤酒，并以标志性的胡须而闻名，这与他一贯的英国乡村绅士装扮风格相得益彰。

杰米·鲍威尔留下了他的妻子贝基和两个女儿——他们都喜欢全家一起潜水。

也在 Divernet 上： 问答：技术潜水员兼深海沉船摄影师 LEIGH BISHOP, 百万美元的跳水, 卢西塔尼亚号的震惊

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