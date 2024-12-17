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英国对红海潜水船安全表示“严重关切”

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飓风着火（法兹·塔梅尔）
飓风着火（法兹·塔梅尔）

最近发生的一系列红海潜水船灾难没有逃过英国政府调查人员的注意。

这款 海上事故调查科 （MAIB）刚刚公开表达了其担忧，海事事故首席检查员 Andrew Moll 上尉致信 埃及海事安全局 （EAMS）阐述他的担忧并要求全面参与调查。 

该部门表示：“从英国海上调查局迄今获得的证据来看，我们有理由对在红海作业的一些埃及潜水船的安全感到严重担忧。”

莫尔于 2005 年从英国皇家海军加入马来西亚海上调查局，自 2018 年起担任该部门首席检查员，负责调查海上事故的原因、发布包含安全建议的报告，并旨在提高人们对海上事故发生原因的认识。

在最近发生的多起涉及埃及潜水船在红海作业的事故中，英国海事调查局重点关注了过去 20 个月内发生的三起涉及英国公民的事故。

这些涉及 卡尔顿皇后酒店，该船于 24 年 2023 月 XNUMX 日倾覆，导致船上居住者被遗弃，但所有乘客和船员获救； 飓风，该船于 11 年 2023 月 XNUMX 日起火，造成三名英国国民死亡；最近， 海洋故事该船于今年25月XNUMX日沉没。 

马来西亚海上调查局表示，后者的沉没导致多达 18 人死亡或失踪，其中包括两名英国公民。 网际网路 此前了解到最新的伤亡名单共有 11 人，其中发现 XNUMX 具尸体，XNUMX 人失踪，并已向 MAIB 寻求澄清。

红海船宿 Sea Story (红海省)
海上故事（红海省）

根据国际海事组织（IMO）伤亡调查规则的规程，英国海事调查局已正式将英国登记为埃及对这些事件进行安全调查的“实质性利益国家”。   

2024 年下半年，埃及红海还报告了其他类似事件 网际网路 涉及到 努兰, 着火了 6月XNUMX日； 海导, 沉没 24月XNUMX日；以及 飞鱼, 撞上礁石 在25月。 

MAIB 表示，目前正在准备发布一份安全公告，列出打算参加船宿潜水的个人需要关注的领域 节日 在红海地区应该在预订前考虑到。

也在 Divernet 上： “我们的潜水船宿翻了：现在怎么办？”, 红海船宿在 Abu Nuhas 沉没, 飓风潜水员死亡——以及另一起船宿事件, 海上故事失踪的英国潜水员身份被确认

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Steve (史蒂夫)
Steve (史蒂夫)
57分钟前

如何解决棘手问题？看看埃及的潜水产业

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