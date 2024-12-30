游客在红海鲨鱼事件中丧生

昨天（29 月 XNUMX 日），在红海度假小镇马萨阿拉姆附近，一名游泳者或浮潜者与鲨鱼遭遇，导致其死亡，另一人受伤。

埃及环境部称，受害者均为游客，事件发生在码头“指定游泳区外的深水区”，据信位于马萨阿拉姆和加利卜港之间的一个度假胜地附近。

卫生部强调，禁止游到浮桥太远的地方，目前该结构将至少关闭到 1 月 XNUMX 日，以评估情况。有关在该地区靠近码头的一般指导将与水流有关。

目前尚未提供有关此次事件涉及的游客的详细信息，尽管 法新社 新闻社报道称，根据外交部消息人士透露，两名死者均为意大利男性，死者为一名 48 岁的罗马人，另一名 69 岁。根据未经证实的报道，他们是父子。

两人被从水中救出并送往加利布港的一家医院。

此类事件在红海相对不常见，昨天的事件是自 一名 24 岁男子死亡 2023 年 XNUMX 月，一名俄罗斯浮潜者在赫尔格达。据报道，那次遭遇的是一只虎鲨，但目前尚不清楚最近这起事件涉及的物种。

2022 年，一名奥地利游客和一名罗马尼亚游客在同样 最终被认定为虎鲨遭遇战 事发地点距离赫尔格达海滩 200 米。

环境部表示，正在与红海省合作成立一个紧急委员会来调查马萨阿拉姆事件。

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