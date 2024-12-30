赠送订阅
每月 3 英镑即可移除广告
登录

游客在红海鲨鱼事件中丧生

在 Google 新闻上关注我们
订阅我们的每周通讯
马萨阿拉姆码头 (Pxhere)
马萨阿拉姆码头 (Pxhere)

昨天（29 月 XNUMX 日），在红海度假小镇马萨阿拉姆附近，一名游泳者或浮潜者与鲨鱼遭遇，导致其死亡，另一人受伤。

埃及环境部称，受害者均为游客，事件发生在码头“指定游泳区外的深水区”，据信位于马萨阿拉姆和加利卜港之间的一个度假胜地附近。

卫生部强调，禁止游到浮桥太远的地方，目前该结构将至少关闭到 1 月 XNUMX 日，以评估情况。有关在该地区靠近码头的一般指导将与水流有关。

目前尚未提供有关此次事件涉及的游客的详细信息，尽管 法新社 新闻社报道称，根据外交部消息人士透露，两名死者均为意大利男性，死者为一名 48 岁的罗马人，另一名 69 岁。根据未经证实的报道，他们是父子。 

两人被从水中救出并送往加利布港的一家医院。

此类事件在红海相对不常见，昨天的事件是自 一名 24 岁男子死亡 2023 年 XNUMX 月，一名俄罗斯浮潜者在赫尔格达。据报道，那次遭遇的是一只虎鲨，但目前尚不清楚最近这起事件涉及的物种。

2022 年，一名奥地利游客和一名罗马尼亚游客在同样 最终被认定为虎鲨遭遇战 事发地点距离赫尔格达海滩 200 米。

环境部表示，正在与红海省合作成立一个紧急委员会来调查马萨阿拉姆事件。

也在 Divernet 上： 赫尔格达虎鲨死亡, 死亡归咎于雌性虎鲨

最近的 水肺潜水员杂志的播客片段
体验水下探索领域的首创产品 Freebreathe。这是一款个人便携式浮潜设备，通过您身体运动的力量，您可以在水下 15 英尺深处获得无限量的空气供应。 #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER：https://twitter. com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

体验水下探索领域的首创产品 Freebreathe。这是一款个人便携式浮潜设备，通过您身体运动的力量，您可以在水下 15 英尺深处获得无限量的空气供应。
#水肺 #scubadiving #scubadiver

成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join

装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业水肺培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5GMzY4RDIwMjU1MkMwOTRB

#DEMA 的 Freebreathe 水下浸入式背包

Scuba.com 会员链接：https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的附属链接来支持该频道。 本视频中的信息并非旨在也不暗示替代专业的 SCUBA 培训。本视频中包含的所有内容，包括文本、图形、图像和信息，仅供一般参考，不能取代合格潜水教练的培训。 00:00 简介 01:20 Scuba.com 02:20 穿入凸轮带 04:15 弓形索 06:42 拆卸脚蹼带 08:19 滑动导线 10:16 后拉链 12:56 折叠调节器 14:26 湿颈

Scuba.com 附属链接：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa

#水肺 #scubadiving #scubadiver

成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join
装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。
00：00简介
01:20 潜水网
02:20 穿线凸轮带
04:15 船首缆绳
06:42 拆除脚蹼
08:19 滑动领先
10:16 背部拉链
12:56 折叠规则
14:26 湿脖子

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FN0MwOEIwNDJFMDI5RDhB

潜水员遇到的更多问题 w/@scubacom #scuba #tips #howto

Divolk 水下直播智能手机外壳 #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER： https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

Divolk 水下直播智能手机外壳
#水肺 #scubadiving #scubadiver

成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join

装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业水肺培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yQUYyOTAwNjkwNDE5QjlE

Divolk 在#DEMA 推出水下直播智能手机外壳

订阅

让我们保持联系！

获取所有 Divernet 新闻和文章的每周综述 潜水面具
我们不是垃圾邮件！ 阅读我们的 私隐政策 获取更多信息。

订阅
通知
客人

0 评论
最投票
最新 最老的
内联反馈
查看所有评论
最新评论
丹尼尔·菲尔普斯: 潜水员计划出售 448 件古代文物
史蒂夫芬顿: 潜水教练吃了罪证确凿的 SD 卡
彼得: 哈尔·沃茨：斯库巴先生的逝世
奈杰尔: 英国对红海潜水船安全表示“严重关切”
唐·W: 英国对红海潜水船安全表示“严重关切”
最新资讯
游客在红海鲨鱼事件中丧生 游客在红海鲨鱼事件中丧生
2025 年海洋爱好者节 2025 年海洋爱好者节
潜水员计划出售 448 件古代文物 潜水员计划出售 448 件古代文物
丧亲的虎鲸带着新生幼崽浮出水面 丧亲的虎鲸带着新生幼崽浮出水面
古地中海沉船发现 10,000 件陶瓷 古地中海沉船发现 10,000 件陶瓷
女孩家人希望了解马尔代夫浮潜死亡事件的真相 女孩家人希望了解马尔代夫浮潜死亡事件的真相
关注我们.
Facebook X-推特 Instagram Youtube 线
本网站上未注明出处的图片版权归摄影师所有。
联系潜水员杂志 了解详情。
Facebook X-推特 Instagram Youtube 线
版权所有2024年 洛克传媒有限公司 版权所有。
赠送订阅
每月 3 英镑订阅