一艘旅游船在苏伊士湾倾覆

6 月 XNUMX 日下午，另一艘旅游船在从苏伊士运河向南驶往红海度假胜地胡尔加达的途中在红海倾覆。当时船上没有乘客，但船上的六名船员必须获救。

事故发生在距船只目的地约 100 公里的波涛汹涌的大海中，当时船只位于中东最大的加巴尔宰特风电场附近。

红海当局接到求救电话后，苏伊士湾石油公司 (GUPCO) 的两艘船只赶来救援。经过长时间的搜救行动，工作人员迅速救出了四名船员，并在当晚救出了另外两名船员。

这艘遇难船被命名为 尝试音调 和 海卫一据报道，该船当时正在地中海沿岸的亚历山大附近进行维修，但也有可能，正如事件早期报道所指出的那样，这是一艘即将投入使用的新船。

目前还不清楚这艘船是否是专用潜水艇，或者是否有可能将其打捞上来。

同一天，英国 海上事故调查科 （MAIB）重申了此前向埃及当局表达的对船上居住安全的担忧 发布安全公告 对于那些考虑去红海潜水船度假的人来说。

该文件警告潜水员在选择红海船宿时要小心谨慎，因为马来西亚海上调查局发现近年来在发生致命事故的船只中存在一系列缺陷。

也在 Divernet 上： MAIB 警告“谨慎选择红海潜水船”, 胁迫行为 海洋故事 据 BBC 报道，潜水员幸存者。 “我们的潜水船沉没了：现在怎么办？”, 红海船宿在 Abu Nuhas 沉没