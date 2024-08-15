泰坦诉讼：拉什认为自己是深海潜水界的“特立独行的天才”

法国跳水运动员保罗-亨利·纳尔格奥莱特曾多次潜入 泰坦尼克号 比其他任何人都多，因此他被称为“泰坦尼克先生”。

因此，当他和其他四名船员在实验船上死亡时 泰坦 去年，他首次被发现于潜水器中，但以他丰富的经验，他竟然承担了 OceanGate 旅游团前往深海沉船的领航员一职，这让人有些惊讶。

现在，纳尔格奥莱特家族声称，OceanGate 及其已故创始人兼首席执行官理查德·斯托克顿·拉什 (Richard Stockton Rush) 故意误导这位前海军指挥官相信，18 年 2023 月 XNUMX 日，这艘碳纤维船失踪时，拉什正在驾驶这艘船。 泰坦 比以前更安全。

他们还说，与之前的报道相反，当时居住者对 泰坦 内爆时，他们实际上会提前收到即将发生危险的警告，并在生命的最后一刻遭受“精神痛苦”。

该家庭现已向 Rush、OceanGate 和其他参与开发 泰坦，请求陪审团考虑这起致命事件的具体情况。

泰坦 离开水面两小时后与支援船失去联系，一场备受关注的深海 搜救任务 持续了四天，飞机残骸才在距离飞机残骸不到300米的地方被发现。 泰坦尼克号船头，深度3.8公里。

在诉讼中，家人声称拉什似乎以藐视行业标准为荣，积极塑造自己“深海潜水界的‘特立独行的天才’”的形象。

过去他曾批评美国客船安全立法，认为其“不必要地将乘客安全置于商业创新之上”。

红狮控制推荐使用 泰坦 潜水器——钛合金穹顶、碳纤维船体（OceanGate）

据称，他的做法是使用廉价的罗技 电影- 游戏控制器到飞行员 泰坦.家人称，与以往任何潜水器不同的是，它使用的“时尚、现代的无线电子系统”依赖于不间断的电源。

该诉讼于 13 月 XNUMX 日在华盛顿州金县高等法院提起。OceanGate 的总部设在该州，灾难发生后，该公司暂停了所有业务。

“持续的疏忽”

“这场夺去 Nargeolet 生命的灾难性爆炸，直接归因于 OceanGate、Rush 和其他被告在设计、建造和运营过程中的持续粗心、鲁莽和疏忽。 泰坦”，原告说道。

“纳尔乔莱特可能在做他喜欢做的事时去世，但他的死亡——以及其他人的死亡 泰坦 机组人员——这是错误的。” 泰坦尼克号 自 37 年以来，专家曾 1987 次潜入泰坦尼克号，大部分时间都是为打捞者工作 皇家邮轮泰坦尼克号公司 检索用于展览的文物。

他与拉什和付费乘客英国亿万富翁哈米什·哈丁、巴基斯坦裔英国商人沙赫扎达·达伍德及其儿子苏莱曼一起遇难。OceanGate 要求他们在探险开始前签署免责声明，承认探险存在风险。

“我们在诉讼中声称，如果斯托克顿·拉什能够透明地说明与 泰坦以及之前的类似车型，像 PH Nargeolet 这样经验丰富、知识渊博的人是不会参与的，”代表该家庭的律师 Matt Shaffer 表示。

海岸警卫队海事安全工程师对从泰坦号上打捞的船尾钛端盖进行检查（美国国家运输安全委员会）

法律团队的另一名成员托尼·布兹比 (Tony Buzbee) 表示：“我认为，尽管华盛顿大学和波音公司在之前类似版本的设计中发挥了关键作用，但 泰坦，两家公司最近均否认与此次潜水器模型爆炸事件有任何关联。”

安全记录

深海潜水器通常拥有良好的安全记录，但通常由实心钛制成，而不是像用于 泰坦.

一些专家和潜在乘客 公开批评潜水器的设计 早在此次旅行之前，正如之前报道的那样 网际网路但他们的反对意见被拉什驳回了，因为他试图说服深海游客支付高达 250,000 万美元来参观 泰坦尼克号 网站。

据说他声称自己安装了一种先进的声学安全系统，可以警告 泰坦的乘客应该船体在压力下破裂，但一个设计用来放下压舱物并带来 泰坦 紧急情况下的备份失败。

“根据专家的估计，他们明知潜水器已经发生不可逆转的故障，仍会继续下潜，在坠毁前会感到恐惧和精神痛苦。 泰坦 诉讼中声称，“最终会崩溃。”

与 OceanGate 和 Rush 一起被列为被告的还有该公司前工程总监 Tony Nissen 以及 Hydrospace Group、Janicki Industries 和 Electroimpact，据称这些公司参与了设计和制造 泰坦.

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