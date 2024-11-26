马尔代夫鲨鱼池老虎咬伤潜水员头

据报道，一名戴着色彩鲜艳的新奇头罩的中国潜水员在马尔代夫一个热门潜水点被虎鲨咬伤后脑勺。

据报道，这名潜水员的伤口缝了40多针，但其状况尚不清楚。

事件于 15 月 XNUMX 日发生在首都马累附近填海岛屿胡鲁马累的鲨鱼池。这群游客并非在当地潜水中心潜水，而是乘坐快艇从南部卡夫环礁的旅游岛屿马富施岛抵达。

据报道，导游使用诱饵来吸引鲨鱼。在 马尔代夫，而忽视这一限制已导致多起潜水员被咬伤的事件。

虎鲨、公牛鲨、飞旋鲨以及其他种类的鲨鱼和鳐鱼参观 Shark Tank（丹尼尔·布林克曼）

潜水员戴着橙色的“尼莫”鱼形氯丁橡胶头饰，当诱饵进入水中时，可能会在混战中迷惑鲨鱼。

板鳃类动物习惯于到此觅食。Shark Tank 位于墙的另一侧，船上的居民在此停泊，渔船船员在此将捕获的鱼开膛剖肚，然后进行加工。由于它靠近首都，因此船只交通也相当繁忙。

近年来，该地点受到潜水员的青睐，但据报道，由于许多经营者都遵守自己的规则，因此存在风险。据说某些船只甚至会使用该地点进行试潜，尽管一些较大的经营者出于安全考虑，已经拒绝将客人带到那里。

“我潜入水中时，情况非常糟糕，”在这里拍摄照片的摄影记者丹尼尔·布林克曼 (Daniel Brinckmann) 说道 网际网路“你可以看到金枪鱼垃圾直接从水面沉入水中，工人们将其铲入水中，有效地形成了诱饵漩涡。

“如果潜水员靠得太近或者不注意避开水流，他们很容易陷入麻烦。”

现场可以看到多达 200 条黄貂鱼（Daniel Brinckmann）

另一位熟悉该地点的潜水员告诉记者：“一进入水中，你就会立即看到许多大型的旋转鲨从海底游上来，兴奋地等待着被喂食。” 网际网路“去年这里有 50 多条粉红鞭鳐，但它们似乎已经离开了。

“然后你会看到其他几种鳐鱼，一旦靠近海底，经常会看到鳐鱼和牛鲨。最精彩的是看到大锤头鲨和/或虎鲨。

“这不是适合没有经验的人进行的潜水——当然也不是检查潜水。”

也在 Divernet 上： 与老虎港鲨鱼一起独自潜水, 诱捕区：马尔代夫鲨鱼的神秘食堂, 马尔代夫鲨鱼潜水遭猛烈抨击，珍珠号舰队反击, 马尔代夫惊恐的鲨鱼袭击潜水员