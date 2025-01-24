西班牙洞穴潜水员死亡 呼吁控制

卡塔赫纳市议会表示，由于 37 月 18 日一名 XNUMX 岁女潜水员在西班牙南部的 Cueva del Agua（水洞）系统死亡，市议会正准备收紧对该系统的管制。

该事件发生在穆尔西亚海岸卡塔赫纳附近的普拉纳岛一个 7 公里长的洞穴内，该洞穴是该国最长的活跃热液网络之一。

这名女子名叫洛雷娜·加西亚·马丁 (Lorena Garcia Martin)，是一名英语老师，她和一名潜水伙伴一起探索洞穴，但在水质似乎很浑浊的情况下与她失去了联系。当晚 11 点刚过，这名男子浮出水面时，他向紧急救援部门报警。

响应者包括国民警卫队特别水下活动组（地球大气监测站) 以及消防员、当地警察和医护人员。大约两小时后，马丁的尸体于凌晨 1.45:XNUMX 左右被发现并运出。 抛尸 检查是作为调查的一部分进行的。

Cueva del Agua 集团绘制的洞穴系统

这是过去 35 年来在迷宫般的水洞 (Cueva del Agua) 发生的第五起死亡事件，水洞在当地有时被称为“恐怖之路”。

过去 50 年来，洞穴一直处于勘探阶段。洞穴内有一系列狭窄、充满沉积物的通道，水洞群 7,169 月绘制的最新地形图显示，洞穴长度为 XNUMX 米。

当地行动

事故发生后，国民警卫队封锁了位于市政土地上的洞穴入口。据说每年夏天，这里每天最多有 20 人潜水，但只有合格的洞穴潜水员才能探索其水下部分。

卡塔赫纳市议会将该系统描述为“对专业潜水员具有吸引力的地方，因为它的规模对潜水员来说是一个挑战”，并表示目前正在与专家协商如何改善安全措施，包括控制潜水员的出入和“设置一系列能力要求”。

马丁的洞穴潜水资格等级尚不清楚。她的一位密友告诉记者，她拥有丰富的潜水经验：“她过去常在开放水域练习潜水，参加过很多课程，其中一些课程是国民警卫队 GEAS 培训师教的。”

“洛雷娜不是那种喜欢冒险的人——她可以做任何事，但总是遵守安全规程。我不知道那个洞穴里会发生什么。”

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