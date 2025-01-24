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西班牙洞穴潜水员死亡 呼吁控制

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Cueva del Agua 洞穴入口（Sarang）
Cueva del Agua 入口（Sarang）

卡塔赫纳市议会表示，由于 37 月 18 日一名 XNUMX 岁女潜水员在西班牙南部的 Cueva del Agua（水洞）系统死亡，市议会正准备收紧对该系统的管制。

该事件发生在穆尔西亚海岸卡塔赫纳附近的普拉纳岛一个 7 公里长的洞穴内，该洞穴是该国最长的活跃热液网络之一。

这名女子名叫洛雷娜·加西亚·马丁 (Lorena Garcia Martin)，是一名英语老师，她和一名潜水伙伴一起探索洞穴，但在水质似乎很浑浊的情况下与她失去了联系。当晚 11 点刚过，这名男子浮出水面时，他向紧急救援部门报警。 

响应者包括国民警卫队特别水下活动组（地球大气监测站) 以及消防员、当地警察和医护人员。大约两小时后，马丁的尸体于凌晨 1.45:XNUMX 左右被发现并运出。 抛尸 检查是作为调查的一部分进行的。

Cueva del Agua 集团绘制的系统
Cueva del Agua 集团绘制的洞穴系统

这是过去 35 年来在迷宫般的水洞 (Cueva del Agua) 发生的第五起死亡事件，水洞在当地有时被称为“恐怖之路”。

过去 50 年来，洞穴一直处于勘探阶段。洞穴内有一系列狭窄、充满沉积物的通道，水洞群 7,169 月绘制的最新地形图显示，洞穴长度为 XNUMX 米。  

当地行动

事故发生后，国民警卫队封锁了位于市政土地上的洞穴入口。据说每年夏天，这里每天最多有 20 人潜水，但只有合格的洞穴潜水员才能探索其水下部分。

卡塔赫纳市议会将该系统描述为“对专业潜水员具有吸引力的地方，因为它的规模对潜水员来说是一个挑战”，并表示目前正在与专家协商如何改善安全措施，包括控制潜水员的出入和“设置一系列能力要求”。

马丁的洞穴潜水资格等级尚不清楚。她的一位密友告诉记者，她拥有丰富的潜水经验：“她过去常在开放水域练习潜水，参加过很多课程，其中一些课程是国民警卫队 GEAS 培训师教的。”

“洛雷娜不是那种喜欢冒险的人——她可以做任何事，但总是遵守安全规程。我不知道那个洞穴里会发生什么。”

也在 Divernet 上： 西班牙地下探险：洞穴项目, 欧洲洞穴训练在28°C的水中进行！, 洞穴潜水员在气穴中生存 60 小时

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