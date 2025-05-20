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西巴丹岛一名潜水员因抢先潜水而死亡

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西巴丹岛潜水员 (Jimmy Chen)
西巴丹潜水 (Jimmy Chen)

昨天早上（19 月 XNUMX 日），一名潜水员在马来西亚西巴丹岛附近跳入海中，显然没有得到在场潜水专业人员的批准或知情，最终不幸身亡。

这名 37 岁的中国男子 节日 据报道，他的妻子当时也在潜水船上。他和另外七名来自不同国家的潜水员以及一支由五名教练和导游组成的团队，参加了度假村组织的乘船之旅，前往这个举世闻名的潜水胜地。

正在调查这起致命事件的仙本那警察局警司 Mohd Sabri Zainol 表示，该潜水员于上午 10.45 点 XNUMX 分左右“未经向导允许”跳入海中，他的这一行为只有一名船员目睹。 

看到男子在水下消失前明显惊慌失措，船员立即通知了潜水专业人员。其中一名专业人员潜入水下，在约25米深处找到了这名男子，并将他带回水面，当时他仍有呼吸。

潜水员被救上船并接受了心肺复苏。“受害者仍然昏迷不醒，呼吸困难，还吐了几次，”扎伊诺尔警司说。

猝死

该男子在仙本那医院接受治疗后，当晚被转送至100多公里外的斗湖医院，但在抵达医院后被宣布死亡。事故发生约XNUMX小时后，一名潜水员向警方报案。

扎伊诺警司表示：“我们将此案归类为‘猝死’案件”，并补充说 抛尸 审查将于今日进行。他呼吁任何能够协助警方调查的人伸出援手。

想要前往西巴丹岛潜水的游客可以入住附近的岛屿度假村或位于大陆的仙本那。为了保护岛上脆弱的生态系统，西巴丹岛的潜水许可证每日限额为252张（今年数量翻了一番）。这些许可证通过以下方式分配给度假村： 持牌旅行社 已在沙巴公园注册。 

潜水员每天只能潜水两次，并且至少要持有 先进的开放水域 潜水员。

也在 Divernet 上： 保护沙巴海洋：负责任的旅行者指南, 80 年后：库斯托的 4 个水肺潜水热点, 马来西亚五大潜水胜地, 水下接吻索赔导致潜水员被捕

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