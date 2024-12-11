被判刑：毒品阴谋背后的人导致 CCR 潜水员死亡

詹姆斯·布莱克·“吉米”·布利 (James Blake 'Jimmy' Blee) 是可卡因走私阴谋的幕后黑手，2022 年，该阴谋导致一名巴西呼吸器潜水员在澳大利亚死亡，另一名潜水员在逃，他被判处最高 11 年零三个月的监禁。

26 月 64 日，Blee 承认非法进口可卡因和将两名巴西潜水员偷运到该国，随后法院作出判决。Blee 现年 XNUMX 岁，曾是昆士兰州的超级游艇旅游经营者，他当时在 Troy Anderson 法官面前出庭。 新南威尔士州地方法院，澳大利亚最大的审判法庭。

这些毒品是通过一艘散货船进口的， 停靠纽卡斯尔港 2022 年 XNUMX 月，据当时报道 网际网路.

来自凯恩斯的布利安排巴西潜水员布鲁诺·博尔赫斯-马丁斯 (31 岁) 和乔尼·费尔南德斯·达席尔 (32 岁) 乘船从印度尼西亚偷渡至澳大利亚北领地的达尔文，然后再开车前往南部的纽卡斯尔。

左起：布鲁诺·博尔赫斯-马丁斯、乔尼·费尔南德斯·达席尔瓦和吉米·布莱

法庭获悉，布莱本人也是一名潜水员，他为两名男子购买了价值 12,000 澳元（6,140 英镑）的潜水装备，其中包括一个闭路循环呼吸器，但他后来才意识到他们没有接受过使用这些设备的培训。据全国媒体报道，布莱曾在沃纳斯湾和斯旺西两次亲自培训过这些设备。

19 月 42 日，布利将这些人带到纽卡斯尔，以便他们取回毒品。警方找到了一个包裹，但后来又发现了第二个包裹，里面装有 1 块 XNUMX 公斤的可卡因，与博尔赫斯-马丁斯的尸体一起被冲到港口。

达席尔瓦曾出现在闭路电视摄像机上，但从未被追踪到——人们认为他可能携带了部分可卡因逃走。后来，布利在试图逃往新加坡时被抓获。

法官指出，潜水员的死亡不能归咎于布莱。他还明确表示，布莱并没有采购毒品或将其藏在船上，而是被雇佣来提取毒品，他原本预计会得到 300,000 万澳元（151,000 万英镑）的报酬。该计划是在印度尼西亚向他提出的，他的大部分游艇工作都是在印度尼西亚进行的。

一名警察拿着一块查获的可卡因（新南威尔士州警察部队）

法官表示，布利的“邪恶”计划并非出于贪婪，而是想要挽救一家受到新冠疫情严重影响的企业。

毒品走私罪的刑期包括七年零三个月的非假释期，但鉴于已经服刑的时间，布莱将有资格在 2029 年 12 月之前申请假释。人口走私罪的最高刑期为 XNUMX 个月。

布利的儿子詹姆斯·莱克-库斯维安迪·布利今年 23 岁，他对协助和教唆其父亲进口毒品的指控以及处理超过 100,000 万美元犯罪所得的指控表示不认罪，目前正在保释等待审判。

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