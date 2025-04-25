菲律宾英国潜水员搜寻行动停止

菲律宾海岸警卫队取消了为期两天的水下搜寻行动，搜寻 22 月 XNUMX 日在东内格罗斯省道因失踪的一名英国潜水员。

直到昨天（24 月 44 日），潜水队和其他志愿潜水员一直在努力寻找 XNUMX 岁的马克·大卫·莫里斯 (Mark David Morris)。

- 海岸警卫队 表示其沿海巡逻队将继续在广阔区域进行水面作业，希望能找到失踪人员——尽管国家警察也对莫里斯是否真的潜水表示怀疑。

失踪人员：马克·戴维·莫里斯（内格罗斯东方警察省级办公室）

当地和省级减灾管理办公室 (DRRMO)、消防局以及包括来自该地区度假村和中心的专业人员在内的各种志愿潜水员进行了一系列水下搜索。

当他们试图寻找莫里斯时，被描述为“中等至强烈”的南风持续不断，到 23 月 XNUMX 日，这次行动已经被称为搜索和打捞行动之一。

直到早上才错过

道因警方报告称，莫里斯于周二下午 3 点左右离开了租住的公寓，他联系了当地一位朋友，告诉他自己要独自去潜水。

这份报告提到了“自由潜水”，但由于官方多次提及“水肺潜水”，因此尚不清楚莫里斯当时究竟是想进行水肺潜水、自由潜水还是浮潜。社交媒体页面显示他是一名水肺潜水员，海岸警卫队也提到他的“水肺装备”在公寓里丢失了。

潜水员再次出发寻找失踪的英国男子

据报道，莫里斯的妻子、42 岁的新加坡居民艾米丽·陈芬 (Emily Tan Fern) 在他离开公寓时正在睡觉，直到第二天早上 8 点，她才意识到他已经不见了，并报了警，警方随即开始搜查。

莫里斯曾告诉他的朋友，他要去道因拉劳海滩度假村对面的海滩，但警方表示，由于没有人目睹他下海，他们不得不探究他根本没有去潜水的可能性。

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