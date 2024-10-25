区域教练因呼吸器故障死亡

调查发现，今年 5 月，英国一名循环呼吸器潜水员在南德文郡海岸死亡，是“用户失误”造成的。

72 岁的 Neil Barker 是一名退休的质量经理，他最初来自爱丁堡，但与妻子住在埃塞克斯郡的切姆斯福德。他是切姆斯福德潜水俱乐部的活跃成员，自 2022 年以来还担任东部地区教练 英国水下俱乐部.

18 月 XNUMX 日，埃克塞特验尸官法庭的高级验尸官菲利普·斯宾尼对他的死亡进行了简短的听证，据报道 德文直播.

31 月 XNUMX 日，巴克在普利茅斯以东比格伯里附近海域潜水，有人看到他浮出水面，但随后又沉了下去，不得不将他打捞到潜水船上。 RNLI 接到紧急呼叫后，这名潜水员被送往普利茅斯的德里福德医院，并被宣布死亡。

死因被认定为溺水，但验尸官表示，由于巴克的闭路循环呼吸器系统中的稀释气体太少，无法帮助其浮力和呼吸，因此他的死亡是由于用户失误造成的。

“认识尼尔的人都知道，他是一个敬业的顾家男人，对跳水充满热情，”巴克去世后，BSAC 表示。“他是 BSAC 的一名忠实志愿者，不仅为俱乐部效力，还作为地区教练在全国范围内工作。他的存在将令人深感怀念。”

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