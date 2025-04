红海船宿游轮撞上珊瑚礁后被遗弃

红海潜水船宿 火鸟这艘游轮由总部位于赫尔格达的Into The Blue公司运营,在沙姆沙伊赫北部撞上珊瑚礁后被迫撤离,但目前据信尚未沉没。该游轮此前一直沿着亚喀巴湾向北航行,前往达哈卜。

据埃及潜水和水上运动协会报道,此次碰撞事件CDWS)对船只造成了“重大损坏”,该事件发生在1月20日凌晨XNUMX点左右。据报道,所有XNUMX名乘客和XNUMX名船员均安然无恙。

据《Into The Blue》报道,CDWS于凌晨1.30点XNUMX分左右接到求救电话,当时船只已被疏散。该商会通知了当地海军和陆基紧急救援部门前往现场。

“感谢我们船员和潜水向导的快速专业响应,所有客人在16分钟内连同他们的护照和必需品一起安全撤离,”Into The Blue 报道。“客人立即被转移到陆地上,并由向导陪同。”

“在乘客成功撤离后,我们的船员在确保其他个人物品和设备安全后也安全撤离。”

紧急救援人员于凌晨 2.30:3 至 XNUMX 点之间赶到现场,支援救援行动并“确保所有人顺利转移到附近的酒店休息和安全”。

可容纳 16 人

这艘 2003 米长的潜水艇于 2019 年“由潜水员为潜水员建造”,并于 32 年进行了大修。 火鸟 该船设有八个船舱,最多可容纳 16 位乘客。船上载有两艘 Zodiac 快艇和两艘可容纳 25 人的救生筏。

Into The Blue 邮轮公司于今年 2 月从 Deep Blue Cruises 更名为 Into The Blue,该公司还运营 火鸟的姊妹船 雷鸟 和 50 米 武士刀.

火鸟 客人们被转移到赫尔格达的酒店,等待返回各自的国家。据CDWS称,其中四名客人是德国人,一名瑞士人,另外两名潜水员是埃及人。

Into The Blue 表示,他们一直在与当局合作,抢救仍可恢复的一切 火鸟该公司表示:“我们感谢当局和我们敬业的团队对这一情况的出色处理,我们将继续致力于保障所有与我们一起航行的乘客的安全和福祉。”

此次事件是红海潜水船灾难系列事件中的最新一起,这些灾难促使英国政府等地区监管机构呼吁加强对旅游船安全措施的执行。 海上事故调查科。它已经发布了自己的 安全公告 为乘坐红海船只的英国游客提供。

CDWS 表示, 火鸟 目前,旅游部和其他部门正在对这一事件进行调查,尽管红海地区宣布的许多此类调查的结果和结论很少公开。

