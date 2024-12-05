让青少年独自完成首次潜水的公司被处以创纪录的罚款

一名 18 岁少年在第一次水肺潜水时死亡，导致美国明尼苏达州收到历史上最大的工作场所罚款——金额超过 730,000 美元（576,000 英镑）。

21 月 XNUMX 日，乔·安德森在为哥伦比亚高地一家名为 Your Lake Aquatic Plant Management 的公司潜水清理苹果谷钓鱼湖 Lac Lavon 中的杂草时不幸丧生。 致命事件已报道 on 网际网路 在6月。

安德森是伯特利大学的一名学生，他计划今年晚些时候去亚利桑那州学习商业，他利用暑假时间与其他五名 Your Lake 员工一起在那里工作。

Lac Lavon（戴夫·沙夫豪森 / 谷歌）

根据明尼苏达州职业安全与健康管理局的调查报告，他被派去清理水下 3 至 5 米深处的杂草和其他垃圾，但当其他潜水员浮出水面时，他们意识到看不到他的排气气泡，于是前去查看发生了什么事情。OSHA).

安德森被发现时，他的调节器咬嘴已经脱落，躺在湖床上，毫无反应。他被救上来时似乎体温过低，经过抢救后恢复了健康，但三天后在医院去世。

事实证明，安德森此前从未使用过潜水设备潜水。据职业安全与健康管理局称，他只接受了另一名没有潜水认证的员工的 10-15 分钟培训。

OSHA 的调查结果显示，Your Lake 的员工缺乏安全工作所需的经验或培训，也没有接受过心肺复苏术或其他急救等紧急响应程序的培训。该公司没有安全操作手册，事故发生时也没有潜水作业主管在场。

目前，Your Lake 公司已被美国职业安全与健康管理局 (OSHA) 指控五次“故意”违反商业潜水安全标准，此类违规行为专门针对公司明知存在危险情况但未采取合理措施消除危险的情况。

乔·安德森

其中三项违规行为的最高罚款金额为 161,323 美元，另外两项违规行为的最高罚款金额为 123,200 美元。该公司正在对这些罚单提出异议。

达科他县治安官办公室仍在与县检察官办公室一起开展刑事调查。

据 明尼苏达星论坛报安德森是明尼苏达州两年内第二名在潜水清除水下杂草时死亡的工人。2022 年 180,850 月，一家名为 Dive Guys of Wayzata 的公司的员工在明尼通卡湖工作时溺水身亡，该公司被处以五项罚款，其中两项是故意违规，不过总罚款 XNUMX 美元在上诉后有所减少。

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