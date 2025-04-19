反应敏捷的潜水专家将飞行员从火中救出

一名澳大利亚潜水教练在弗雷泽岛救出了一架坠毁的旋翼机飞行员，被誉为英雄。 又名 昆士兰州的 K'Gari。

旋翼机是一种小型飞机，利用无动力旋翼产生升力，并使用后螺旋桨产生前推力。事故发生在昨天（18月XNUMX日）中午左右，天气平静。

Mark Davies，业主兼教练 卡玛潜水看到旋翼机低空飞行并撞上距离他所在位置仅 50 米的岛屿西海岸月亮角海滩。

当时，他正在一艘鲸歌游轮（Whalesong Cruises）上担任水手，带领着40多名赏鲸游客。船员和游客们正准备重新登船离开时，旋翼机突然下降，险些撞上他们。

快速反应人员马克·戴维斯

戴维斯说，这架旋翼机听起来像是燃料不足。它在沙地上弹跳了一下，然后停了下来，并燃起了熊熊大火。他冲过去救治飞行员，飞行员在撞击中从飞机上掉了下来。

尽管火焰和浓烟滚滚，潜水员还是成功地将伤员（据报道是一名 50 多岁的男子）从残骸中拖了出来。

当时飞行员似乎已经失去意识，但戴维斯确认他还有呼吸。当救援人员赶到时，他已经苏醒过来并能说话了。戴维斯认为，降落在松软的沙地上或许救了他的命。

海滩上的场景（LifeFlight）

当戴维斯照顾引航员时，船员们用灭火器扑灭了火焰。 人生飞行 航空医疗人员和昆士兰救护服务中心的医护人员对飞行员的脊椎、胸部和四肢损伤进行了治疗。他被空运到布里斯班的医院，目前情况稳定。

戴维斯自 2011 年以来一直在世界各地潜水，是一名 PADI IDC 参谋教练，并且最近热衷于成为一名自由潜水教练。

“非常感谢我们的水手，来自 Karma Dives 的 Mark，他毫不犹豫地赶来帮忙，” 鲸歌游轮 老板丽贝卡·格林希尔兹说道：“他是一位英雄，如果他不来帮忙，后果可能更糟！”

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