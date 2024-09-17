马耳他一名跳水运动员死亡 大麻顾问被停职

6 月 XNUMX 日，两名驻英国的波兰循环呼吸器潜水员在马耳他的一次沉船潜水事故中丧生——现在，其中一名潜水员 Krzysztof Białecki 的死亡情况受到质疑，因为 Mater Dei 医院的潜水和高压氧医学顾问被停职。

48 岁的 Białecki 是总部位于伦敦的 潜水探险家是英国最大的波兰侨民潜水俱乐部，他试图帮助一位 45 岁的会员 Dominik Dubaj，后者在潜入 65 米深的水下时遇到了困难 波利尼西亚人 位于马耳他最东端。

随后，两人都必须快速上升，并错过了安全停留 在一次致命事故中 随后报道 网际网路.

现在有报道称，这位未透露姓名的顾问已决定从医院的高压氧科回家，只留下一名初级实习生监测比亚莱茨基的康复情况。

这项指控是由 马耳他时报报道称，马耳他卫生部已确认，该顾问将被停职，等待对比亚韦茨基死亡的官方调查结果。

完全清醒和警觉

马耳他武装部队的一艘救援船将两名遇难潜水员从他们的包租船上救起，带上岸后由救护车送往首都瓦莱塔附近的 Mater Dei 医院。杜巴伊抵达医院后不久便在那里去世。

据报道，比亚莱茨基一直患有减压病，但进入潜水舱接受治疗时“意识清醒，警觉性十足”，甚至当天下午他还向到访的潜水中心员工竖起了大拇指。

人们原本认为他的治疗反应良好，正在康复，但当晚 7.10 点 XNUMX 分，他突然被宣布死亡。

据说比亚莱茨基的死亡是自 1985 年以来高压氧舱内发生的第一起完全清醒的潜水员死亡事件，而且这起事件发生时，舱室设施尚在建设中。

马耳他专业潜水学校协会（PDSA) 已要求旅游部对该单位发生的事情进行内部调查，以让广大潜水界放心。

据 马耳他次数这位潜水和高压氧顾问拥有南非和英国的潜水医学学位，并担任潜水事故专家证人。



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