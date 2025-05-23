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管道：《Left To Die》播客调查水肺丑闻

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（DMG媒体）
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75 年初，四名专业潜水员在加勒比海特立尼达岛附近被吸入一条 2022 厘米口径的输油管道，这一令人震惊的事件及其持续的后果，是本周发布的一档播客节目的主题，题为 管道：亡命之徒.

现已推出的是第一集，概述了事件经过并介绍了遇难者的亲属；第二集则基于对在这场悲剧中幸存的潜水员克里斯托弗·布德拉姆 (Christopher Boodram) 的首次图文采访，以及他被困同事的 GoPro 录音。 

该剧第三集被称为实时调查，将于 3 月 29 日开播，并开始深入探究潜水员救援失败背后的黑暗政治，其中包括对代表 Boodram 的特立尼达和多巴哥前司法部长 Anand Ramlogan 的采访。

全国愤怒

这起致命事件发生在 25 年 2022 月 XNUMX 日， 新闻故事 它产生了，以及 后续 两年后，关于亲属争取正义的斗争，仍然是访问量最大的网页之一 网际网路.

然而，正如播客制作公司DMG Media指出的那样，国际社会对特立尼达岛许多人认为是全国性暴行的事件保持沉默。DMG将此事与泰国洞穴被水淹没以及 泰坦 潜水器沉没事件引发了备受瞩目且代价高昂的国际救援行动。

水下焊工团队利用水肺潜水到达5米深的水下栖息地对管道进行维修时，安全塞突然打开，造成强大的真空效应。

潜水员被吸入管道内，有些人可能在狭窄、油腻的环境中生存了 30 多个小时，甚至不知道自己面朝哪个方向。

他们的亲属中也有潜水员试图自行救援，但在氧气罐的帮助下，布德拉姆设法逃到了安全地带，他曾向其他人承诺过会寻求帮助。然而，离​​开重症监护室后，他震惊地发现，这一切从未实现。 

左起：克里斯托弗·布德拉姆、小卡齐姆·阿里、优素福·亨利、里什·纳加萨尔和菲扎尔·库尔班。只有布德拉姆能够在当天晚些时候的管道潜水中幸存下来
潜水当天早上的潜水员们，从左至右：唯一幸存者 Christopher Boodram、Kazim Ali Jr、Yusuf Henry、Rishi Nagassar 和 Fyzal Kurban

“救援受阻”

在播客中，调查记者伊莎贝尔·斯坦利 (Isabelle Stanley) 探究了为何营救这些人的尝试似乎遭到了这个依赖石油的加勒比海岛国的利益相关方的积极阻挠。

这些潜水员为服务公司 LMCS 工作，该公司由其中一名遇难者的父亲经营，并与国有石油公司 Paria Fuel Trading 签订了管道铺设任务，但后者随后拒绝对他们的死亡承担责任。

2024 年，特立尼达和多巴哥调查委员会得出结论，认为潜水员“几乎没有或根本没有尝试营救”，而 Paria 公司对此次事件的处理存在刑事疏忽，这表明该公司应面临公司过失杀人罪的指控。 

- 管道 DMG Media 表示，播客“揭露了这场灾难事件背后的真相——迄今为止，国际新闻中几乎没有报道过这个故事”。“救援行动遭到国有石油公司的积极阻挠，甚至派出武装人员前往现场阻止救援人员。”

DMG补充说，其积累的证据指向“企业疏忽、政治干预以及持续的掩盖”。追踪此事“让我们发现了利润丰厚的合同、不合格的安全标准以及隐秘的政治关系——也引发了一个问题：为什么那些潜水员会被置之不理，任其自生自灭？”

管道：亡命之徒 is 可在这里 并且可以在所有播客平台上找到。

下周（27 月 XNUMX 日）还将推出 电视纪录片 关于注定 泰坦 潜水器， 内爆：泰坦尼克号潜艇灾难该剧将在 BBC Two 播出，并可在 BBC iPlayer 上观看。

也在 Divernet 上： 4名潜水员被吸入管道后死亡, 潜水员管道死亡归咎于石油公司的“刑事疏忽”, 潜水员被吸进水坝管道：操作员安顿下来

最新动态 水肺潜水员杂志的播客片段
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