音乐家跳水身亡：调节失误还是酒精相关疾病？

对 2019 年一名英国音乐制作人在澳大利亚潜水死亡的案件进行长期调查后，预计将于 XNUMX 月作出最终判决。

上周，听证会已进入最后几天，验尸官正在考虑相关证据，听证会的焦点是潜水员使用的租赁调节器丢失的维修日志。

37 岁的卡尔·巴雷汉姆在新南威尔士州布里斯班附近的拜伦湾潜水时死亡。 2020 年 XNUMX 月英国调查 已经休会，据当时报道 网际网路此前，萨福克郡验尸官听说澳大利亚当局仍在调查巴雷汉姆使用的潜水设备以及事件的相关情况。

原定为期五天的听证会于 2024 年 XNUMX 月在悉尼验尸官法庭开始，直到现在才在延期后完成，问题是潜水设备缺陷或与酗酒有关的潜在健康状况是否是导致 Bareham 死亡的原因。该诉讼程序在 监护人.

Bareham 曾是一名吉他手，后来成为加拿大创作歌手 Dallas Green 及其乐队的制作人和音响工程师 城市和色彩。 他已在多伦多生活了16年。

他们本月晚些时候抵达澳大利亚参加布里斯班艺术节，并预定于第二天（24 月 XNUMX 日）进行休闲船潜。

新南威尔士州副验尸官戴维·奥尼尔 (David O’Neil) 获悉，巴雷姆的身体状况不佳，情绪低落，但抵达时精神状态良好。

该制作人具有 PADI 资质，此前曾进行过 21 次潜水，并在当天早上在 PADI 5* 潜水中心 Sundive Byron Bay 完成了进修课程，然后前往离岸 2.5 公里处的 Nguthungulli Julian Rocks 自然保护区潜水。

那天阳光明媚，风平浪静。巴雷汉姆的司机和潜水向导稻垣裕子都表示，他们在他的呼吸中检测到了酒精，但验尸官被告知，虽然他可能宿醉或受到时差的影响，但他似乎没有受到不良影响。据说 Sundive 对潜水员实行禁酒政策。

目录 目录 致命的跳水 调压器维修 医疗意见

致命的跳水

Inagaki 最初带领两对伙伴，其中一对是 Bareham，另一对是 Sundive 教练 Andrew Nieuwenhof。

纽文霍夫称，他没有注意到巴雷姆的呼吸中有酒精味，也不认为他喝醉了，并表示自己已经认真检查了巴雷姆的设备，包括调节器。

到达海底后，纽文霍夫抬头看到稻垣正在帮助巴雷汉姆解决明显的平衡问题。因此，这位教练知道稻垣和巴雷汉姆在一起，于是便和另一对伙伴一起前往了孵化场，下次他转身检查时，他看到这对伙伴正在上升。

稻垣证实，巴雷汉姆曾表示，他在下降过程中难以平衡压力，并且难以控制浮力，但在她提供帮助后，他示意没事。

他们已经前往了潜水中心，但当稻垣再次看到 Bareham 时，他已经仰面躺在 4 米外的海床上，部分身影被一块岩石遮挡。她游过去，发现他的调节器已经从嘴里掉了出来。

稻垣曾试图恢复调节器，但没有成功，他把巴雷汉姆扶直，紧急上浮。在水面上对他进行心肺复苏的尝试失败了，他于中午时分在帕斯海滩被宣告死亡。

拜伦湾隘口（安迪·海伊）

调压器维修

一名潜水专家证人在调查中表示，虽然每个人都需要知道谁是自己的潜伴，但这个系统并没有失效，因为稻垣已经有效地从纽文霍夫手中接管了这一角色，而且他们并没有与团队分开。

验尸官听说 Bareham 从 Sundive 租来的 Mares 二级头的咬嘴凸耳已经撕裂。目前尚不清楚这些咬嘴凸耳是否在潜水前就已损坏，不过 Inagaki 认为并非如此。如果潜水员癫痫发作，他可能会咬断咬嘴。

一名警察潜水员发现调节器的开启力度异常大，并表示在水下 9 米以上呼吸会变得非常困难，因此潜水并不安全。

一名服务技术人员认为，开裂程度几乎是建议下限的两倍，并否定了 Sundive 的说法，即这可能是后来由海滩上的盐或沙子造成的。

在事故发生前近五个月的 Sundive 设备日志中，记录了第二级出现泄漏的情况，但已由 Sundive 员工 Stephanie Rings 进行了手动调整，但她并不是一名合格的技术员，而且只完成了 Mares 认可课程的一半。

林斯坚称，她曾接受过 Sundive 分包认证技术员汤姆·休斯 (Tom Hughes) 的培训，而且他当时一直在监督她的维修工作，但代表该公司出庭的休斯否认对她进行过培训或监督她的工作。

林斯表示，她此前已对巴勒姆的调节器进行过约 20 次同样的操作，没有出现任何问题。

Mares 调节器需要每潜水 100 次或每年进行一次维护，每潜水 200 次或两年进行一次大维护。Sundive 的调节器每年维护一次，但该公司否认了在这段时间内调节器可能使用多达 200 次的说法，认为这“不太可能”。

休斯证实，Sundive 的维护记录在设备的使用时间和使用频率方面不准确。

巴雷汉姆死后不久，Sundive 联合主管戴维·罗宾逊 (David Robinson) 向警方提供了一张调节器维修日志的一页照片。照片显示，Rings 于 2 年 2019 月 XNUMX 日调整了巴雷汉姆的调节器。

然而，Sundive 未能向法庭出示完整的日志，潜水中心也未找到该日志。Rings 自己的律师想知道为什么没有提供证据证明自 5 月初以来调节器没有再次维修。

当验尸官询问罗宾逊是否向调查人员隐瞒了记录时，他没有做出任何解释。

医疗意见

医学专家认为，尽管租用的调节器可能会增加呼吸工作量，但对于大多数潜水员来说还是可以承受的，而且如果这是巴雷汉姆唯一的问题，他就能浮出水面。

经检测，这名潜水员的血液中酒精含量相当于两杯酒，可能是前一天晚上喝的。

三名提供证据的医生一致认为，巴雷姆的酗酒和相关疾病使他容易受到溺水时引发的医疗事件的影响，但他们对实际死亡原因的理论范围从浸泡性肺水肿 (IPO) 到酒精戒断综合症癫痫导致溺水。

据报道，巴雷汉姆因酗酒而患上肝病，还可能患有心肌病或心脏肌肉疾病，这使他更容易患上 IPO（内溺水）。这会导致他缺氧，然后失去意识。

该潜水员突然丧失行动能力，被认为可能是在突发心脏病或癫痫后溺水身亡，导致他在慌乱中取出或意外丢失了调节器。

也在 Divernet 上： 音乐制作人审讯延期, 潜水学校因爆炸导致教练腿部受伤被罚款, 潜水教练在悉尼去世, 潜水员无法从鲨鱼手中救出丈夫