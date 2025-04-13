杂志订阅
每月 3 英镑即可移除广告
登录

泰国潜水船再次发生火灾

在 Google 新闻上关注我们
订阅我们的每周通讯
消防员扑灭迪韦雷斯大火（普吉岛信息中心）
消防员扑灭迪韦雷斯大火（普吉岛信息中心）

泰国南部最近几天连续发生两起潜水艇发动机起火事件，不过所有乘客和船员均已获救。

在最近一次事故中，18名游客和泰国乘客以及12名船员于昨天（XNUMX月XNUMX日）凌晨不得不乘坐安达曼海的救生筏。

该船为35米钢制 DiveRACE E级，带领潜水员抵达考拉克国家公园，并停泊过夜，准备探访 1980 世纪 XNUMX 年代沉没的锡矿挖泥船残骸 文松 第二天，沉船残骸被清理出海，并沉没在周围的珊瑚礁中。沉船地点位于普吉岛北部攀牙府塔拉姆码头（Thap Lamu Pier）约24公里处。

凌晨3.30点XNUMX分，发现该船机舱冒出大量浓烟。据操作员称，船员​​使用灭火器扑灭了发电机，确定是起火点。

然而烟雾太大，他们无法控制局面，于是决定将客人和船员疏散到救生筏上，并通知海军

灭火（普吉岛信息中心）
灭火（普吉岛信息中心）
烧毁的潜水船（普吉岛信息中心）
烧毁的潜水船（普吉岛信息中心）

附近的一艘船宿， 拉加 来自微笑海豚潜水中心的工作人员来到船边，将乘客和船员接上船，据报道，他们均未受伤。他们被转移到塔普拉穆码头。

“我们将尽力帮助受影响的人，并将继续确保问责，” 潜水比赛 运营商在一份公开声明中表示。官方调查正在进行中。

目录
目录

当地英雄

前一天（11 月 XNUMX 日），一艘较小的商船船尾发生火灾， 奥尔·苏皮蒂，因为发动机突然起火。 

这艘船当时正从泰国湾东部达叻府（Trat）的阁骨岛（Koh Kood）附近的珊瑚礁浮潜之旅返回。船上载着一家四口——两个孩子和他们的父母——他们一直住在阁骨岛卡巴纳度假村（Koh Kood Cabana Resort）。

发动机在他工作的地方附近爆炸时，16 岁的舵手马纳瓦特·比亚利 (Manawat Bialy) 的手臂和脸部严重烧伤，但据说他仍然继续帮助家人安全进入水中，然后试图扑灭大火。 

炽热的 Aor Subpiti
炽热的 Aor Subpiti

他和18岁的船长苏帕瓦特·罗贾纳莫尔最终不得不放弃控制火势的努力。一艘路过的渔船和急救人员救起了这家人，船员们被送往医院接受烧伤治疗。

紧急服务部门于上午 11.40 点 XNUMX 分左右接到警报，官员表示火灾似乎是意外，船用发动机符合所需的安全标准。

船只操作员安卡纳·阿皮班斯里 (Angkana Apibansri) 对救援人员的迅速反应表示感谢，两名船员被当地人誉为英雄，预计他们将完全康复。

涛岛事件

泰国船只起火 1
大卫·约翰号发生火灾（素叻他尼府公共关系办公室）

这两起最新事件发生不到一个月前，26 岁的伦敦背包客亚历山德拉·克拉克 (Alexandra Clarke) 在潜水包租船上失踪 大卫约翰 起火并沉没。

22 月 16 日早上，火灾发生时，克拉克是船上 10 名游客和船员之一，火灾发生在泰国湾西侧涛岛海岸约 XNUMX 公里处。

据推测，她从西南尖峰潜水点返回后，正在船尾的厕所里，这时大约上午 10 点发生了火灾。

据警方称，该船加油时油箱溢油，发动机启动时产生的火花点燃了油蒸气。潜水员和船员跳入海中，火势迅速蔓延至整个机舱。他们被接到紧急呼叫的私人船只船员救起。

该船最终沉没，船长和正在给油箱加油的船员被指控疏忽。该事件 据当时报道 on 网际网路.

游泳休息

过去一个月，泰国发生的与发动机故障相关的游船事故并非只有这几起。一艘位于普吉岛的双引擎日间游船发生了发动机爆炸和起火。 塔纳马林 555 31 月 XNUMX 日，乘客们正在 Mai Thon 私人岛屿附近游泳。 

这艘船当时正驶往皮皮岛，船上载有三名船员和 33 名主要为俄罗斯人的游客及导游，据说在游泳休息期间，船长发现发动机出现故障。

爆炸发生时，他已下令更换一艘船继续航行。他和一名工程师以及另一名船员受伤，三名游客和他们的导游被飞溅的弹片炸伤。一艘港口巡逻艇最终扑灭了大火，伤者被送往医院。

据当地媒体报道，普吉岛尤其与游船事故有关，导致当地政府在 2024 年加强随机检查计划。 

泰国审查者 四月份是泰国繁忙的新年（宋干节）泼水节，道路和船舶事故通常会增加高达 50%。

也在 Divernet 上： 泰国潜水船起火，英国游客失踪，推测已死亡, 七海皇帝被火烧毁, 两家知名潜水船宿公司 BLAZE, 弗洛雷斯号船宿火灾：从舰桥上观看

最新动态 水肺潜水员杂志的播客片段
双联阀在水肺潜水中的工作原理 | 关闭演习和隔离器技巧讲解 #scubadiving #askmark #twinset 对如何使用双联阀或执行正确的阀门关闭演习感到困惑？ 您并不孤独。 在本期 AskMark 节目中，Mark 解释了双缸阀门的工作原理，包括如何安全地打开和关闭它们、隔离阀如何工作，以及为什么阀门钻孔（也称为关闭钻孔或 V 型钻孔）对于诊断技术和休闲潜水期间的泄漏至关重要。 请访问我们的网站以获取更多水肺新闻、水下摄影、提示和建议以及旅行报告：https://divernet.com/ Mark 还分享了有关肌肉记忆以到达左侧和右侧柱子的技巧、隔离器优先与隔离器最后的逻辑，以及如何防止过度拧紧或不安全的阀门定位。 本指南非常适合过渡到双挂式潜水器的潜水员、对歧管设置感兴趣的侧挂式潜水员或任何想要提高气体管理技能的人。 请在评论中告诉我们您的教练如何教授阀门练习，并且不要忘记使用#AskMark 留下您的问题，以便在未来的视频中展示。 @mostafametwally1 ✅ 值得关注的重要附属链接 🔗 获得国际 eSIM 优惠 15% 折扣！ 使用代码：SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 在这里购买水肺装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 我们的网站 - 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 - 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 - 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于在我们的品牌内做广告 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，提供您所有必需的装备。 考虑使用上面的附属链接来支持该频道。 🔔𝐃𝐨𝐧'𝐭 是教育系最受欢迎的男生。 https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook（DiverNet）：https://www.facebook.com/DivernetUK/ Facebook（潜水员杂志）：https://www.facebook.com/scubadivermag Instagram（DiverNet）：https://www.instagram.com/diver_magazine/ Instagram（潜水员杂志）：https://www.instagram.com/scubadivermagazine/ 主题：https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter（X）（DiverNet）：https://x.com/DiverNetUK/ Twitter（X）（潜水员杂志）：https://twitter.com/scubadivermag 网站：https://divernet.com/ 📩 业务咨询：info@scubadivermag.com ============================== 🎬为您推荐的视频：▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 =================================== 免责声明：本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训。 该视频的内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能取代合格潜水教练的培训。

双缸上的阀门如何工作？#askmark
@mostafametwally1
#askmark 嗨，马克。你能做一个关于如何处理双缸上的阀门和歧管的视频吗？记住打开阀门的方式很令人困惑，而且很容易出错，尤其是在紧急情况下。谢谢
#水肺 #scubadiving #scubadiver

国际 eSIM 优惠 15% 使用代码：SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join

装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业水肺培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5EQkEyODM0NTk2MUFEQkYz

双联阀在水肺潜水中的工作原理 | 关机演练和隔离器提示说明

水肺罐中的空气可以维持多长时间？ 您应该知道的重要安全提示 #scubadiving #askmark #scubatank 有没有想过在水肺罐变质之前您可以将空气存储在其中多长时间？ 请访问我们的网站获取更多水肺新闻、水下摄影、提示和建议以及旅行报告：https://divernet.com/ 这是潜水员最常问的问题之一，特别是如果你不经常潜水。 在这个视频中，我准确地回答了在需要排出或更换水肺气瓶之前，您可以在水肺气瓶中呼吸空气多长时间。 我还解释了为什么空气质量会随着时间的推移而下降，水分和污染物如何发挥作用，以及为什么适当的存储（如保持气瓶直立）很重要。 我们还讨论了氮氧混合气的补充，以及潜水商店在补充混合气体之前如何处理空气排出。 无论您是在水压测试后保持气瓶满满的，还是在为下一次旅行做准备，这段视频都会为您提供切实的建议，以确保安全并充分利用您的空气。 在评论中使用#AskMark 提出您对潜水的疑问，有机会出现在未来的视频中。 ✅ 值得关注的重要附属链接 🔗 获得国际 eSIM 优惠 15% 折扣！ 使用代码：SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 在这里购买水肺装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔗 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于在我们的品牌内做广告 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，提供您所有必需的装备。 考虑使用上面的附属链接来支持该频道。 🔔𝐃𝐨𝐧'𝐭 是教育系最受欢迎的男生。 https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook（DiverNet）：https://www.facebook.com/DivernetUK/ Facebook（潜水员杂志）：https://www.facebook.com/scubadivermag Instagram（DiverNet）：https://www.instagram.com/diver_magazine/ Instagram（潜水员杂志）：https://www.instagram.com/scubadivermagazine/ 主题：https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter（X）（DiverNet）：https://x.com/DiverNetUK/ Twitter（X）（潜水员杂志）：https://twitter.com/scubadivermag 网站：https://divernet.com/ 📩 业务咨询：info@scubadivermag.com ============================== 🎬为您推荐的视频：▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ================================== 免责声明：本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。 本视频中包含的所有内容，包括文本、图形、图像和信息仅供一般参考，不能取代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

@timpell49
#AskMark Mark 很棒的视频，喜欢你的内容，我最近对我的气瓶进行了水力测试，它充满了空气，在使用前你可以将空气保留在气瓶中多长时间。此外，潜水店可以排出空气并填充氮氧混合气吗？
#水肺 #scubadiving #scubadiver

成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join

装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业水肺培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS41ODI2RjhGOTVBODI2NDE5

水肺罐中的空气能维持多久？您应该知道的重要安全提示

2025 年不容错过的顶级潜水表演 | 全球水肺活动日历 #scubadiving #diveshow #scubatravel 正在寻找 2025 年最值得参加的潜水表演？ 这是您的完整的全球指南。 马克在本视频中分享了世界各地主要水肺潜水博览会和活动的逐月细分，包括 DEMA、GO Diving、ADEX、Scuba Show、MIDE 等。 请访问我们的网站以获取更多水肺新闻、水下摄影、提示和建议以及旅行报告：https://divernet.com/ 无论您是计划与装备制造商会面、测试最新的水肺技术、预订潜水旅行还是与潜水专业人士和水下摄影师建立联系，这段视频都会重点介绍每个活动所提供的内容。 这是您的首选潜水展览会日程表，从杜塞尔多夫船展和 EUDI 等大型国际展览会到英国、澳大利亚和东南亚的地区热门展览会。 查看说明以获取完整列表和官方网站链接。 请在评论中告诉我们您要去观看哪场潜水表演以及今年您最想看到什么✅ 值得关注的重要附属链接🔗 国际 eSIM 优惠 15% 折扣！ 使用代码：SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 在这里购买潜水装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 带链接的潜水展完整列表：https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ 18 月 26 日至 1 日：Boot Düsseldorf（国际游艇展） 2 月 21 日至 23 日：Duikvaker 21 月 23 日至 1 日：欧洲潜水展（EUDI） 2 月 15 日至 16 日：马来西亚潜水度假旅行 (DRT) 展 28 月 30 日至 4 日：GO 潜水展（英国潜水展） 6 月 22 日至 25 日：ADEX 海洋节/OZTek 澳大利亚 31 月 1 日至 13 日：地中海潜水展15-6：泰国潜水博览会（TDEX） 7 月 17 日至 19 月 11 日：水肺秀 14 月 XNUMX 日至 XNUMX 日：马来西亚国际潜水博览会 (MIDE) XNUMX 月 XNUMX 日至 XNUMX 日：GO Diving ANZ 秀 XNUMX 月 XNUMX 日至 XNUMX 日：潜水讲座 XNUMX 月 XNUMX 日至 XNUMX 日：DEMA 秀 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 我们的网站 - 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 - 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 - 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，提供您所有必需的装备。 考虑使用上面的附属链接来支持该频道。 时间戳 00:00 简介 01:35 Scuba.com 广告 02:35 Duikvaker 03:15 EUDI 04:23 DRT 05:04 GO Diving Show UK 06:24 ADEX OZTek 07:06 Mediterranean 07:34 ADEX 08:21 TDEX 08:51 Scuba Show 09:36 MIDE 10:06 GO Diving ANZ 11:09 潜水讲座 11:58 DEMA 🔔𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨并非所有产品都平等。 https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook（DiverNet）：https://www.facebook.com/DivernetUK/ Facebook（潜水员杂志）：https://www.facebook.com/scubadivermag Instagram（DiverNet）：https://www.instagram.com/diver_magazine/ Instagram（潜水员杂志）：https://www.instagram.com/scubadivermagazine/ 主题：https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter（X）（DiverNet）：https://x.com/DiverNetUK/ Twitter（X）（潜水员杂志）：https://twitter.com/scubadivermag 网站：https://divernet.com/ 📩 业务咨询：info@scubadivermag.com ============================== 🎬为您推荐的视频：▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ================================== 免责声明：本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训。 该视频的内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能取代合格潜水教练的培训。

完整潜水节目列表及链接：
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18 月 26 日至 XNUMX 日：杜塞尔多夫国际游艇展
1 月 2 日至 XNUMX 日：Duikvaker
21 月 23 日至 XNUMX 日：欧洲潜水展 (EUDI)
21 月 23 日至 XNUMX 日：马来西亚潜水度假旅游 (DRT) 展会
1 月 2 日至 XNUMX 日：GO 潜水展（英国潜水展）
15 月 16 日至 XNUMX 日：ADEX 海洋节 / OZTek 澳大利亚
28 月 30 日至 XNUMX 日：地中海潜水表演
4 月 6 日至 XNUMX 日：亚洲潜水博览会（ADEX）
22 月 25 日至 XNUMX 日：泰国潜水博览会 (TDEX)
31 月 1 日至 XNUMX 月 XNUMX 日：水肺表演
13 月 15 日至 XNUMX 日：马来西亚国际潜水博览会（MIDE）
6 月 7 日至 XNUMX 日：GO Diving ANZ 秀
17 月 19 日至 XNUMX 日：潜水讲座
11 月 14 日至 XNUMX 日：DEMA 展会

#水肺 #scubadiving #scubadiver

成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join

装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业水肺培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。
00：00简介
01:35 Scuba.com 广告
02:35 杜伊瓦克
03:15 欧盟
04:23 德班时间
05:04 GO 潜水秀英国站
06:24 ADEX OZTek
07:06 地中海
07:34 阿德克斯
08:21 TDEX
08:51 水肺表演
09:36 中
10:06 GO 潜水 澳新
11:09 潜水讲座
11:58 德马

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43OTNDNTk0OUNGMDA1MUNG

2025 年不容错过的顶级潜水表演 | 全球潜水活动日历

订阅

让我们保持联系！

获取所有 Divernet 新闻和文章的每周综述 潜水面具
我们不是垃圾邮件！ 阅读我们的 私隐政策 获取更多信息。
订阅
通知
客人

0 评论
最投票
最新 最老的
内联反馈
查看所有评论
最新评论
柏拉图·阿莱克西亚德斯: 据报道突尼斯附近有二战地下墓地
格雷格小号: 隆重推出 Shearwater Peregrine TX：终极空气集成潜水电脑
詹姆斯·亚当斯: 寻宝者打捞浅层沉船的努力被推翻
戴夫·戴弗: 在 Marsa Nakari 体验皇室般的感觉
崔西: 哈尔·沃茨：斯库巴先生的逝世
最新资讯
泰国潜水船再次发生火灾 泰国潜水船再次发生火灾
ReefSeed珊瑚项目在马尔代夫受到欢迎 ReefSeed珊瑚项目在马尔代夫受到欢迎
马来西亚潜水员因虐待海龟被罚款 马来西亚潜水员因虐待海龟被罚款
留在海上的潜水员考虑采取疏忽行动 留在海上的潜水员考虑采取疏忽行动
Soft Magic Descending 获得潜水员评委一致好评 Soft Magic Descending 获得潜水员评委一致好评
冰潜、引体向上：自由潜水员的目标是创纪录 冰潜、引体向上：自由潜水员的目标是创纪录
关注我们.
Facebook X-推特 Instagram Youtube Threads TikTok
本网站上未注明出处的图片版权归摄影师所有。
联系潜水员杂志 了解详情。
Facebook X-推特 Instagram Youtube Threads TikTok
版权所有2025年 洛克传媒有限公司 版权所有。
赠送订阅
每月 3 英镑订阅