泰国潜水船再次发生火灾

泰国南部最近几天连续发生两起潜水艇发动机起火事件，不过所有乘客和船员均已获救。

在最近一次事故中，18名游客和泰国乘客以及12名船员于昨天（XNUMX月XNUMX日）凌晨不得不乘坐安达曼海的救生筏。

该船为35米钢制 DiveRACE E级，带领潜水员抵达考拉克国家公园，并停泊过夜，准备探访 1980 世纪 XNUMX 年代沉没的锡矿挖泥船残骸 文松 第二天，沉船残骸被清理出海，并沉没在周围的珊瑚礁中。沉船地点位于普吉岛北部攀牙府塔拉姆码头（Thap Lamu Pier）约24公里处。

凌晨3.30点XNUMX分，发现该船机舱冒出大量浓烟。据操作员称，船员​​使用灭火器扑灭了发电机，确定是起火点。

然而烟雾太大，他们无法控制局面，于是决定将客人和船员疏散到救生筏上，并通知海军

灭火（普吉岛信息中心）

烧毁的潜水船（普吉岛信息中心）

附近的一艘船宿， 拉加 来自微笑海豚潜水中心的工作人员来到船边，将乘客和船员接上船，据报道，他们均未受伤。他们被转移到塔普拉穆码头。

“我们将尽力帮助受影响的人，并将继续确保问责，” 潜水比赛 运营商在一份公开声明中表示。官方调查正在进行中。

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当地英雄

前一天（11 月 XNUMX 日），一艘较小的商船船尾发生火灾， 奥尔·苏皮蒂，因为发动机突然起火。

这艘船当时正从泰国湾东部达叻府（Trat）的阁骨岛（Koh Kood）附近的珊瑚礁浮潜之旅返回。船上载着一家四口——两个孩子和他们的父母——他们一直住在阁骨岛卡巴纳度假村（Koh Kood Cabana Resort）。

发动机在他工作的地方附近爆炸时，16 岁的舵手马纳瓦特·比亚利 (Manawat Bialy) 的手臂和脸部严重烧伤，但据说他仍然继续帮助家人安全进入水中，然后试图扑灭大火。

炽热的 Aor Subpiti

他和18岁的船长苏帕瓦特·罗贾纳莫尔最终不得不放弃控制火势的努力。一艘路过的渔船和急救人员救起了这家人，船员们被送往医院接受烧伤治疗。

紧急服务部门于上午 11.40 点 XNUMX 分左右接到警报，官员表示火灾似乎是意外，船用发动机符合所需的安全标准。

船只操作员安卡纳·阿皮班斯里 (Angkana Apibansri) 对救援人员的迅速反应表示感谢，两名船员被当地人誉为英雄，预计他们将完全康复。

涛岛事件

大卫·约翰号发生火灾（素叻他尼府公共关系办公室）

这两起最新事件发生不到一个月前，26 岁的伦敦背包客亚历山德拉·克拉克 (Alexandra Clarke) 在潜水包租船上失踪 大卫约翰 起火并沉没。

22 月 16 日早上，火灾发生时，克拉克是船上 10 名游客和船员之一，火灾发生在泰国湾西侧涛岛海岸约 XNUMX 公里处。

据推测，她从西南尖峰潜水点返回后，正在船尾的厕所里，这时大约上午 10 点发生了火灾。

据警方称，该船加油时油箱溢油，发动机启动时产生的火花点燃了油蒸气。潜水员和船员跳入海中，火势迅速蔓延至整个机舱。他们被接到紧急呼叫的私人船只船员救起。

该船最终沉没，船长和正在给油箱加油的船员被指控疏忽。该事件 据当时报道 on 网际网路.

游泳休息

过去一个月，泰国发生的与发动机故障相关的游船事故并非只有这几起。一艘位于普吉岛的双引擎日间游船发生了发动机爆炸和起火。 塔纳马林 555 31 月 XNUMX 日，乘客们正在 Mai Thon 私人岛屿附近游泳。

这艘船当时正驶往皮皮岛，船上载有三名船员和 33 名主要为俄罗斯人的游客及导游，据说在游泳休息期间，船长发现发动机出现故障。

爆炸发生时，他已下令更换一艘船继续航行。他和一名工程师以及另一名船员受伤，三名游客和他们的导游被飞溅的弹片炸伤。一艘港口巡逻艇最终扑灭了大火，伤者被送往医院。

据当地媒体报道，普吉岛尤其与游船事故有关，导致当地政府在 2024 年加强随机检查计划。

据 泰国审查者 四月份是泰国繁忙的新年（宋干节）泼水节，道路和船舶事故通常会增加高达 50%。

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