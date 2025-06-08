男子在训练潜水时死亡，妻子和兄弟获救

据报道，6 月 XNUMX 日，一名男子在迪拜朱美拉海滩附近的水下进行入门级水肺训练潜水时心脏骤停，最终死亡。

29岁的伊萨克·保罗·奥拉肯吉尔（Issac Paul Olakkengil）来自印度喀拉拉邦，但在迪拜生活和工作。他与家人一起度过了宰牲节假期，并和妻子雷什玛（Reshma）以及住在阿布扎比的弟弟伊文（Ivin）一起参加了训练。

三人都是工程师——奥拉肯吉尔 (Olakkengil) 是一名土木工程师，专门从事建筑信息模型，自 2019 年起就一直驻扎在阿联酋。

奥拉肯吉尔的叔叔大卫·皮亚里洛斯 (David Pyarilos) 向当地媒体表示，当时，这群人在一名教练的带领下潜入水下，奥拉肯吉尔开始呼吸困难，并开始与其他人分离。

“大家都惊慌失措，被水冲了下去，”皮亚里洛斯说。“我听说雷什玛首先被救上了岸，然后是另外两个人。”奥拉肯吉尔被送往附近的一家医院，在那里被宣布死亡。

进行训练潜水的朱美拉海滩（Guilhem Vellut）

伊文也被送往医院，但据说已经脱离危险。第二天他才得知弟弟的死讯。

皮亚里洛斯说：“我们目前正在与相关部门协调，完成遗体遣返所需的文件。” 死者家属也接受了 迪拜警察 针对该事件的调查已经开始，所使用的潜水设备已被带走进行检查。

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