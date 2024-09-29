马耳他潜水员死亡调查认定医生疏忽大意

一名高压氧医学专家似乎将在马耳他面临刑事指控，罪名是与 7 月份英国波兰潜水员 Krzysztof Białecki 的死亡有关。

地方法院已公布了对这起死亡事件的调查结论 马耳他次数，其中称，如果被判过失杀人罪，该顾问可能面临最高四年的监禁和约 10,000 英镑的罚款。

48 岁的比亚韦茨基是波兰潜水俱乐部的两名成员之一 潜水探险家 6 月 65 日去世。他去帮助 Dominik Dubaj，后者在他们潜入 XNUMX 米深的水下时遇到了困难 波利尼西亚人 坠毁后开始不受控制地上升。两人都快速上升，错过了安全停留， 据报道 on 网际网路.

杜巴伊抵达瓦莱塔附近的 Mater Dei 医院后被宣布死亡，诊断为在上升过程中遭受脑动脉气体栓塞和肺气压伤。

据报道，比亚莱茨基当时意识清醒，在高压氧舱中接受减压病 (DCI) 治疗时，最初似乎有所好转，但后来心脏骤停，于当晚 7.10 点 XNUMX 分去世。

调查结果

由治安法官乔·米夫苏德 (Joe Mifsud) 领导的司法调查得出结论，就潜水本身而言，组织者 Diveshack Scuba School（一家位于斯利马的 PADI 5* IDC 和 Tec Rec 潜水中心）或俱乐部中的其他五名潜水员并不存在疏忽，他们被认为在紧急情况下采取了所有适当措施。

然而，医院发生了一系列严重失误。这位尚未透露姓名的潜水和高压氧医学顾问在下午“长时间”离开了医院，把比亚莱茨基交给了一名初级医生照顾，据说这名初级医生“仍在接受培训，因此没有能力处理并发症并做出关键的治疗决定”。

该培训生被指示与顾问保持电话联系，并避免独立做出重大决定。

马耳他 Mater Dei 医院（Johan Puhlemark）

下午 6.20 点 6.31 分，比亚莱茨基摘下了氧气面罩，并抱怨腹部疼痛加剧，呼吸困难。这名实习生通过电话通知了顾问，并要求呼叫麻醉师准备进行心肺复苏，但请求被拒绝了。比亚莱茨基于下午 XNUMX 点 XNUMX 分心脏骤停，此时心肺复苏小组得到了通知。

顾问直到晚上 6.42 点 38 分才回来，但那时比亚莱茨基的病情已经危急，并于 XNUMX 分钟后去世。

调查发现，该顾问承认不知道潜水员作业的最大深度，并认为其不超过 50 米，这可能导致规定的治疗出现错误。

据称，顾问还在电话中误诊了比亚韦茨基的病情，怀疑是氧中毒而不是 DCI。

在舱内接受初始治疗时，低压阀门未能正常打开，导致比亚韦茨基呼吸困难。问题解决后，治疗过程中出现问题，但并未进行任何补偿，导致比亚韦茨基血液中的氮负荷增加，病情恶化。

顾问建议给比亚莱茨基注射镇静剂阿普唑仑，尽管它只是药片形式，而且尽管比亚莱茨基在下午 1 点 5.10 分被给予了两粒 XNUMX 毫克的阿普唑仑药片，但顾问认为并没有给比亚莱茨基注射任何药片。

关键时刻

顾问 已被停职 等待地方法院调查的结果，调查结论是，他在关键时刻的缺席以及对一名实习生的依赖导致了比亚韦茨基的死亡，而对这名潜水员的治疗管理不善，甚至到了疏忽的地步。

据称，比亚莱茨基的死亡是近 40 年来高压氧舱内第一例完全清醒的潜水员死亡事件。

据该报报道，该顾问现年 43 岁，拥有南非和英国的潜水医学学位，并担任潜水事故专家证人。

RISE IN DEMAND: An increase in diver treatments at the Mater Dei hyperbaric unit, as well as Malta’s other unit at Gozo General Hospital, has been reported by the 马耳他次数. Mater Dei had treated 57 divers so far this year, it stated last week, already surpassing its annual average of 50. Gozo averages 30 divers a year. Dr Stephen Muscat, former head consultant at Mater Dei, noted that “Malta is fast becoming a mecca for technical diving”, and that this was a factor in making divers more prone to accidents.



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