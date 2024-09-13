绳索回收导致潜水员死亡 + 船只沉没

这件事最初是一项慈善行为，据报道，一名独自潜水员执行了一项任务，从一艘沉船中取出一条可能缠绕的绳索——但最终却导致他死亡，救援船在恶劣的水域条件下沉没。

伊利诺伊州温思罗普港 72 岁的帕特里克·凯利的尸体从 36 米深的轮船残骸中被打捞出来 威斯康星 11 月 XNUMX 日上午，密歇根湖。

前一天早上，这名潜水员未能按计划在 11.30:1881 之前返回船上，他的妻子于当天早上报告了这名潜水员失踪的消息。这艘铁壳船于 1929 年建造，于 10 年沉没，位于普莱森特草原，距离湖西南岸 XNUMX 公里，靠近伊利诺伊州和威斯康星州边界。

沉船附近展开了搜救行动，参与人员包括 美国海岸警卫队, 基诺沙县治安官办公室 以及 Pleasant Prairie 警察和消防部门人员并使用声纳设备和多台 ROV。

“沉船看护者”

当天下午 5 点左右，湖面天气状况恶劣，这意味着搜索和打捞行动必须暂停至第二天。

然而，早在下午 2.30 点 XNUMX 分左右，基诺沙县消防救援协会的潜水救援船就开始进水，并被迫发出求救信号。

其他船只也迅速出动，20 名船员和大部分设备均获救，随后船只沉没在距离事发地点约 3 公里、水深 XNUMX 米的海域。 威斯康星 沉船现场。该协会表示将与州自然资源部合作打捞船只。

凯利的亲属告诉记者，凯利是一名经验丰富的潜水员，曾潜入 威斯康星 他曾多次将绳索捞上来，并自称是“沉船的看护人”。他说，他曾计划收回绳索，因为担心这可能会危及其他潜水员。

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