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马耳他一名潜水员死亡，紧急救援站被召集

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Dione Galdes（大卫·阿吉乌斯 / Calypso Sub-Aqua Club）
Dione Galdes（大卫·阿吉乌斯 / Calypso Sub-Aqua Club）

9 月 30 日星期日上午 XNUMX 点左右，马耳他潜水界一位知名的潜水教练在 Ċirkewwa 海岸发生事故后死亡。

据警方称，59岁的迪奥内·加尔德斯（Dione Galdes）在遭遇困境后被带上岸，并拨打了紧急救援电话。非官方消息称，这起不明事件发生在她入水时，当时她身处水深不超过2米的地方。

加尔德斯在现场接受了治疗，随后被救护车送往 Mater Dei 医院，据称情况严重，并于第二天早上在那里宣布了他的死讯。

加尔德斯被描述为“在潜水界广受尊敬”，他来自伊克林村，是马耳他 BSAC 分会卡里普索潜水俱乐部的长期会员。

俱乐部主席 Andrew P Zammit 博士表示：“对于所有有幸认识他的人来说，Dione 不仅是一位技术娴熟的潜水教练，也是一位值得信赖的导师、慷慨的顾问和真正的伙伴。”

“他冷静、平易近人的性格使他很容易相处，他对潜水的热情与他愿意与他人分享的奉献精神不谋而合。” 

警方目前正在进行调查，加尔德斯的死亡是地方法院调查的对象。

Ċirkewwa请愿书

Ċirkewwa 是马耳他北端的一个热门景点，景点包括 肉孜 拖船沉没。

17年2024月，强风造成危险的出海条件，导致一名荷兰潜水员在该地区死亡，另有66人获救，这导致了马耳他历史上规模最大的潜水员救援行动之一。去年XNUMX月，一名XNUMX岁的英国潜水员在该地区死亡。 感觉不适后 在 Ċirkewwa 潜水时。

加尔德斯去世后不久，马耳他潜水社区网站 潜水信息 重申了之前的呼吁，要求将马耳他交通部在Ċirkewwa 拥有的两间房间改建为急救中心。

据称，由于缺乏这样的设施，加尔德斯不得不在 40°C 的高温下在人行道上接受近半小时的紧急治疗，其他潜水员和路人都目睹了这一过程——就像去年那名英国潜水员所遭遇的情况一样。

今年 5 月，Diving Info 向政府提交了一份请愿书，呼吁建立急救设施，并要求其计划中的“Cirkewwa 海洋公园”从“一个营销噱头”发展成为一个真正有价值、管理良好的海洋公园。

Diving Info 称：“尽管自官方宣布以来已经过去了四年时间并花费了超过 600,000 万欧元，但这个海洋公园甚至还没有正式存在。”

呼吸困难

同一个周日，来自科罗拉多州的 51 岁夏威夷游客格雷格·杜罗彻 (Greg Durocher) 在与其他家庭成员进行入门级水肺潜水后死亡。 

杜罗切尔在威奥莱纳海滩公园附近的海域待了近40分钟，该公园以熔岩地貌和海洋生物而闻名。据夏威夷警察局称，他浮出水面时抱怨呼吸困难，很快就失去了反应。

怀奥莱纳海滩公园 (Dronepicr)
怀奥莱纳海滩公园 (Dronepicr)

在岸上，潜水长和家人在医护人员到达之前实施了心肺复苏，杜罗切被送往医院，但入院后不久就去世了。调查正在进行中。

另一名26岁的岸潜潜水员也于30月XNUMX日在夏威夷死亡，但他是在夜间潜水时死亡的。据推测，他当时正在进行自由潜水。

这名未透露姓名的男子于当晚9.20点XNUMX分左右在考艾岛卡卡阿努海滩失踪。他的同伴告诉警方，他被水流卷走，警方随即展开搜寻，直到午夜前不久，才在水中发现他已失去意识。

海岸警卫队特工将他带上岸，但他在现场被宣布死亡。

也在 Divernet 上： 英国潜水员在马耳他死亡, 英国潜水专业人士前往马耳他救援, 马耳他多风海岸潜水点潜水员死亡 17 人获救, 两名波兰人在马耳他沉船潜水后丧生

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