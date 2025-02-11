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首次公开募股 (IPO) 击中了科莫多水晶岩的英国潜水员

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潜水员罗伯特·博尔顿
罗伯特·博尔顿

英国潜水员罗伯特·博尔顿在 节日 2023 年在印度尼西亚出现——这是在潜水员中正式诊断出这种难以发现的疾病的少数案例之一。

上周，在温彻斯特验尸官法庭的调查中，验尸官杰森·佩格获悉，这名 65 岁的男子于 17 月 XNUMX 日在科莫多国家公园的一个著名景点潜水时发生了致命事故。该过程由 汉普郡纪事报.

博尔顿住在汉普郡毕晓普沃尔瑟姆，是一名经验丰富的潜水员，在皇家海军服役期间学会了潜水。这位海军少校后来离开了海军，成为一名刑事辩护律师，并于 2016 年创办了一家金融咨询公司。 

他和妻子米歇尔参加了一次“梦幻巡游”，当天他们正在探索水晶岩峰， 联合国教科文组织世界遗产 受强流影响，因其海洋生物众多而受到经验丰富的潜水员的青睐。他在水下待了不到 10 分钟就意识到自己有问题。 

据说博尔顿在潜水向导的陪同下迅速上浮，但他的妻子形容他“眼神惊慌”。她说，他呼吸沉重，捂着胸口。在水面上，他癫痫发作并昏倒，一艘快艇在颠簸的一个小时里将他送往大陆的医院。

医生诊断为 IPO，但博尔顿没有恢复意识。他后来被送往新加坡一家私立医院，潜水六天后在那里去世。

米歇尔·博尔顿说，她的丈夫身体健康、体魄强健，是一名运动员。在调查声明中，英国潜水疾病专家 彼得·威尔姆斯赫斯特博士 指出，年龄在 13 岁以上的潜水员发生 IPO（血管内液体泄漏到肺部）的风险要高出 60 倍。

验尸官表示：“威尔姆斯赫斯特医生确信，博尔顿先生的潜水事故是由于浸没性肺水肿引起的，这导致博尔顿先生遭受缺氧性脑损伤。”

他记录了一次意外死亡，并记录了博尔顿的潜水经验、他对需要立即采取行动的快速认识以及他试图浮出水面的行为。 

巴哈马鲨鱼事件

比米尼湾 (Nicolerich123)
比米尼湾 (Nicolerich123)

两名游泳者在巴哈马群岛比米尼岛附近遭遇鲨鱼袭击，受伤严重，其中一人伤势严重。比米尼岛是距离佛罗里达州最近的岛屿。这两名女游客 节日 来自美国的两名男子于 7 月 XNUMX 日傍晚一起在海里溺水，当时他们的下半身受伤。

据巴哈马皇家警察称，他们在当地一家诊所接受了紧急治疗，然后被空运到新普罗维登斯岛接受进一步治疗。他们现已返回家园，其中一人将接受第三次手术以修复腿部伤口。

也在 Divernet 上： IPO 幸存者“强烈建议”停止跳水, 被控过失杀人罪的潜水员会怎么样？, “这次跳水让我与生命展开斗争” 英国验尸官首次对浮潜者作出首次公开募股判决

最近更新 水肺潜水员杂志的播客片段
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气瓶中的空气可以保存多长时间？#AskMark #scubadiving

带链接的潜水展完整列表：https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ 18 月 26 日至 1 日：Boot Düsseldorf（国际游艇展） 2 月 21 日至 23 日：Duikvaker 21 月 23 日至 1 日：欧洲潜水展（EUDI） 2 月 15 日至 16 日：马来西亚潜水度假旅行 (DRT) 展 28 月 30 日至 4 日：GO 潜水展（英国潜水展） 6 月 22 日至 25 日：ADEX 海洋节 / OZTek 澳大利亚 31 月 1 日至 13 日：地中海潜水展 15 月 6 日至 7 日：亚洲潜水博览会 (ADEX) 17 月 19 日至 11 日：泰国潜水博览会 (TDEX) 14 月 00 日至 00 月 01 日：Scuba Show 35 月 02 日至 35 日：马来西亚国际潜水博览会 (MIDE) 03 月 15 日至 04 日： GO Diving ANZ 秀 23 月 05 日至 04 日：潜水讲座 06 月 24 日至 07 日：DEMA 秀 #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear -------------------------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。 06:07 介绍 34:08 Scuba.com 广告 21:08 Duikvaker 51:09 EUDI 36:10 DRT 06:11 GO Diving Show UK 09:11 ADEX OZTek 58:XNUMX Mediterranean XNUMX:XNUMX ADEX XNUMX:XNUMX TDEX XNUMX:XNUMX Scuba Show XNUMX:XNUMX MIDE XNUMX:XNUMX GO Diving ANZ XNUMX:XNUMX 潜水讲座 XNUMX:XNUMX DEMA

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18 月 26 日至 XNUMX 日：杜塞尔多夫国际游艇展
1 月 2 日至 XNUMX 日：Duikvaker
21 月 23 日至 XNUMX 日：欧洲潜水展 (EUDI)
21 月 23 日至 XNUMX 日：马来西亚潜水度假旅游 (DRT) 展会
1 月 2 日至 XNUMX 日：GO 潜水展（英国潜水展）
15 月 16 日至 XNUMX 日：ADEX 海洋节 / OZTek 澳大利亚
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2025 年即将举行的潜水表演 #scubadiving #diveshow

美国潜水员巴林顿·斯科特创造了一项经过核实的吉尼斯世界纪录，以最快的速度潜水穿越七大洲。卡塔赫纳市议会表示，在 37 月 18 日一名 7 岁的女性潜水员在西班牙南部的 Cueva del Agua（水洞）系统死亡后，该市正准备收紧对该系统的访问。而一名水下栖息地建造者刚刚延长了最长潜水时间的纪录。 https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-299289964-continents-brings-world-record/ https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/ https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article120.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-XNUMX-days-under-sea/ #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水，水下摄影、提示和建议、水肺装备评论网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容，包括文本、图形、图像和信息仅供一般参考，不能取代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

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西班牙洞穴因人员死亡而关闭#scuba #podcast #news

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