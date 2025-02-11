首次公开募股 (IPO) 击中了科莫多水晶岩的英国潜水员

英国潜水员罗伯特·博尔顿在 节日 2023 年在印度尼西亚出现——这是在潜水员中正式诊断出这种难以发现的疾病的少数案例之一。

上周，在温彻斯特验尸官法庭的调查中，验尸官杰森·佩格获悉，这名 65 岁的男子于 17 月 XNUMX 日在科莫多国家公园的一个著名景点潜水时发生了致命事故。该过程由 汉普郡纪事报.

博尔顿住在汉普郡毕晓普沃尔瑟姆，是一名经验丰富的潜水员，在皇家海军服役期间学会了潜水。这位海军少校后来离开了海军，成为一名刑事辩护律师，并于 2016 年创办了一家金融咨询公司。

他和妻子米歇尔参加了一次“梦幻巡游”，当天他们正在探索水晶岩峰， 联合国教科文组织世界遗产 受强流影响，因其海洋生物众多而受到经验丰富的潜水员的青睐。他在水下待了不到 10 分钟就意识到自己有问题。

据说博尔顿在潜水向导的陪同下迅速上浮，但他的妻子形容他“眼神惊慌”。她说，他呼吸沉重，捂着胸口。在水面上，他癫痫发作并昏倒，一艘快艇在颠簸的一个小时里将他送往大陆的医院。

医生诊断为 IPO，但博尔顿没有恢复意识。他后来被送往新加坡一家私立医院，潜水六天后在那里去世。

米歇尔·博尔顿说，她的丈夫身体健康、体魄强健，是一名运动员。在调查声明中，英国潜水疾病专家 彼得·威尔姆斯赫斯特博士 指出，年龄在 13 岁以上的潜水员发生 IPO（血管内液体泄漏到肺部）的风险要高出 60 倍。

验尸官表示：“威尔姆斯赫斯特医生确信，博尔顿先生的潜水事故是由于浸没性肺水肿引起的，这导致博尔顿先生遭受缺氧性脑损伤。”

他记录了一次意外死亡，并记录了博尔顿的潜水经验、他对需要立即采取行动的快速认识以及他试图浮出水面的行为。

巴哈马鲨鱼事件

比米尼湾 (Nicolerich123)

两名游泳者在巴哈马群岛比米尼岛附近遭遇鲨鱼袭击，受伤严重，其中一人伤势严重。比米尼岛是距离佛罗里达州最近的岛屿。这两名女游客 节日 来自美国的两名男子于 7 月 XNUMX 日傍晚一起在海里溺水，当时他们的下半身受伤。

据巴哈马皇家警察称，他们在当地一家诊所接受了紧急治疗，然后被空运到新普罗维登斯岛接受进一步治疗。他们现已返回家园，其中一人将接受第三次手术以修复腿部伤口。

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