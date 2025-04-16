安大略沉船潜水教练遇难

据安大略省弗隆特纳克警察局 (OPP) 称，13 月 XNUMX 日下午在安大略省金斯顿市附近的岸上潜水点失踪的一名未透露姓名的男性水肺教练的尸体已被找到。

这名潜水员和他的同伴潜入了一艘在靠近圣劳伦斯河与安大略湖交汇处的海岸边用引导线标记的沉船残骸。据说他们对这处地点非常熟悉，而受害者据称拥有超过25年的潜水经验。

沉船现场的天气温暖而平静，尽管水温只有 4°C 左右。

另一名负责水面掩护的潜水员看到两名潜水员中的一人浮出水面，并大声呼叫紧急呼叫。随后，他的潜伴短暂浮出水面后消失不见，没有留下任何气泡痕迹。

下午3点刚过，紧急救援人员接到报警，金斯顿消防救援队、警察和医护人员迅速赶到。一艘救生艇接走了这名浮出水面的潜水员，据报道，他在离水面约15米处遇险，随后被送往医院接受轻伤治疗。

海岸警卫队船只对该地区进行了广泛搜索，直到晚上 11 点左右，之后 弗龙特纳克 OPP 警方水下搜救队继续开展行动。第二天，他们发现了潜水员的尸体，并通知了他的近亲。安大略省验尸官办公室目前正在调查此事。

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