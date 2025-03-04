肇事逃逸导致潜水员腿部受伤

佛罗里达州又发生了一起撞船逃逸事件，导致一名潜水员受伤。事件发生在 1.5 月 2 日下午 1 点左右，距离奥克兰公园约 XNUMX 公里，奥克兰公园位于大西洋海岸的劳德代尔堡和庞帕诺海滩之间。

这名未透露姓名的男性潜水员从 18 米深的水下浮出水面，据报道他举起了 SMB 或旗帜来表明他的存在。

据称，驾驶潜水艇的一名同伴看到了迎面驶来的潜水艇，便大喊并挥手，让男司机注意到水中有潜水员。该男子似乎意识到了警告，但还是继续撞倒潜水员，继续前行。

潜水员与船的螺旋桨接触后，腿部被严重割伤，但当潜水船的驾驶员将他救起并送往海滩时，他仍然保持清醒。

工作人员用止血带止血，并呼叫了急救服务。潜水员被送往布劳沃德健康医疗中心接受治疗。

据描述，肇事船只呈白色，长 10-13 米，配有中央控制台和舷外发动机。船只当时正向北行驶，船上载有两人。

任何有相关信息或录像的人都可以致电佛罗里达州鱼类和野生动物保护委员会（联邦西部合作委员会) 正在调查此事，电话是 888-404-3922。

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