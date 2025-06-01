令人毛骨悚然的大坝跳水：“请带我一起去”

一名潜水员找到了 15 年前失踪的韩国学校教师的尸体，他声称自己受到了脑海中声音的引导。

55 岁的白民圭曾领导东部城市安东的水上救援队，并在 53 年 2010 月 XNUMX 岁时失踪时参与了对未透露姓名的学校副校长的最初搜寻。

据《每日邮报》报道，本月早些时候，白某在安东大坝进行维护工作时，不小心将梯子掉入水中。 韩国先驱报.

他带着水肺潜水装备潜入30米深的水下寻找梯子，但在带着梯子上水的过程中，又把梯子掉在了同一个地方。当他再次潜水时，也发现了老师的遗体。

“我一直听到有人说：‘求你带我一起去吧！’”他告诉当地媒体。“我甚至不知道为什么为了那架廉价梯子又潜到那么深的水中——我只是觉得我必须这么做。”

庆北地方警察厅 据称，尸体大部分被泥土包裹，有助于保存尸体，其中大部分保持完好，并且已通过 DNA 检测确认身份。

该案件是该地区持续时间最长的失踪人口案件之一，警方计划向白先生颁发感谢状，以表彰他最终帮助他们破获了此案。

印度尼西亚的死亡事件

亚齐（阿克塞尔·德雷恩维尔）

与此同时，在印度尼西亚苏门答腊岛的亚齐，一名来自马来西亚的 33 岁潜水员昨天 (31 月 XNUMX 日) 因遭遇强大水流而死亡。

这名男子当天早上在伊博伊（Iboih）附近的一个潜水点潜水，最大深度为20米，潜水时间约为30分钟。据《亚齐人民新闻》（Berita Rakyat Aceh）报道，他与另外两名马来西亚人和一名教练同组。

当遇到水流时，教练示意该男子上升，但他可能动作太快，因为当他浮出水面时，人们发现他已经失去了知觉。

教练和其他潜水员轮流对该男子进行心肺复苏，随后该男子被船送上岸，并被汽车送往附近的诊所，但抵达诊所后，即事故发生约 40 分钟后，他被宣布死亡。 抛尸 印尼警方正在调查此事，并将进行检查。

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