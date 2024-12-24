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女孩家人希望了解马尔代夫浮潜死亡事件的真相

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陈幼坚与女儿 Alicia 和 Jenna (中)
陈幼坚与女儿 Alicia 和 Jenna (中)

近两个月前，一名英国裔新加坡女学生在学校浮潜旅行中因船只螺旋桨事故而身亡，她的家人仍在等待马尔代夫当局对事件的解释。

15 月 8 日，XNUMX 岁的 Jenna Chan 死亡，据报道 网际网路她曾参加过英国注册慈善机构的浮潜项目 马尔代夫鲸鲨研究计划，在新加坡圣约瑟夫国际学校校长的带领下，与其他学生一起参加了此次旅行。

SJI 的学生去年曾到访马尔代夫，参加“深海浮潜和恢复力课程”，这是学校必修课程的一部分 全国青少年成就奖 培训，相当于英国的爱丁堡公爵奖。

“马尔代夫的寂静”

这起致命事故发生在南阿里环礁的 Lux Maldives Resort 和 Dhidoo 之间。Jenna 抵达附近的 Dhigura 医疗中心时被宣布死亡，警方承诺将展开调查。

“马尔代夫政府一直保持沉默，有关她的所有消息都消失了，”17 岁的 Alice Chan 在 GoFundMe 页面开始记录她的妹妹。“导致她突然死亡的情况和对公司的疏忽大意确实令我们的家人和目睹她死亡的青少年朋友感到震惊。

詹娜·陈在机场。她的家人想知道她死因的答案
陈娜现身机场

“请帮助我们度过这段艰难的时期，让我们的家人和亲人都平安，并传播她的案子。所有捐款将用于我们为珍娜而战，保护所有未来的儿童和游客，为我们的马尔代夫律师提供法律费用和经济支持，以便他们能接手更多这样的案件。为珍娜伸张正义。”该网站目前已筹集到 5,160 英镑，目标是 10,000 英镑。

禁止使用手机政策

据该组织称，就在船的引擎启动之前，詹娜和她的朋友们被告知要进入海里，但船却倒车撞向他们，把她拖到了水面下。

詹娜的父母艾伦·陈（Alan Chan）和詹妮弗·廖（Jennifer Liauw）告诉记者，由于学校实施了禁止使用手机的规定，他们在旅行期间无法联系到女儿。 

他们声称马尔代夫当局未能提供机会 死后的 事件发生后，学校没有对女儿的尸体进行检查，而且其他学生和老师的目击证词也没有与他们分享，这让他们相信“没有进行真正的调查”。 

他们还提到了他们声称在整个旅程中发生的“一系列错误”。“快到圣诞节了，我们仍然没有答案，”Alan Chan 说。“我们想知道发生了什么。”

也在 Divernet 上： 马尔代夫女潜水员被道具砍断腿, 支柱死亡——潜水鳏夫提起诉讼, 潜水员被多尼船支柱击中

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