德国警察射杀巨型鲶鱼

一名德国警察在巴伐利亚州弗兰肯湖区的布罗姆巴赫湖中射杀了一条鲶鱼，这条 2 米长的鱼开始攻击游泳者，现在动物权利活动家对此表示愤怒。

德国善待动物组织 (PETA) 表示计划对这起杀戮事件提起刑事诉讼。

这条鱼当时在湖中一个游泳平台附近的水面附近游荡，据说非常凶猛，咬伤了数名游泳者。由于该地区参加音乐节的游客众多，警方认为这条鱼的持续存在构成了“严重的安全风险”。

这条重达 90 公斤的欧鲶被击中后仅受了伤，但随后被钓鱼者捞起并处理掉。

PETA 专家 Jana Hoger 表示：“我们对警方和钓鱼者的行为感到震惊，他们显然要为鲶鱼极其痛苦、缓慢、而且最重要的是不必要和非法的死亡负责。”

Jana Hoger（德国善待动物组织）

“这条鲶鱼很可能是为了保卫自己的巢穴，从而保卫后代，它表现出了该物种绝对典型的行为。为了让无数的客人能够继续在湖中畅游而杀死它，这违反了《动物福利法》。

PETA 已要求对该事件进行调查，并呼吁当局和紧急服务部门在出现此类情况时找到对动物友好的解决方案。

布罗姆巴赫湖（El-Mejor）

在这种情况下，这需要部署安保部队，阻止狂欢者夜间进入沐浴平台。野生动物不是麻烦制造者，而是我们重要生态系统的一部分。它们值得尊重和保护——即使它们与我们人类意外相遇。

“我们的刑事诉讼旨在帮助确保从动物福利角度来看该行为的明显非法性质也在法律层面受到审查和惩罚。”

欧鲶是欧洲最大的淡水鱼。2003年，门兴格拉德巴赫一条被称为“杀手库诺”的欧鲶据称吞食了一只腊肠犬幼崽，引发了“猫吃狗”的新闻头条。

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