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从鲨鱼咬伤受害者到残奥会选手——15 个月内

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Ali Truwit（右）现在是美国残奥会代表队的一员
Ali Truwit（右）现在是美国残奥会代表队的一员

去年 22 月，XNUMX 岁的阿里·特鲁维特 (Ali Truwit) 与耶鲁大学游泳队队友索菲·皮尔金顿 (Sophie Pilkinton) 在特克斯和凯科斯群岛的一艘船上浮潜。 

朋友们原本正在享受庆祝毕业的假期——但这时他们的旅程却出现了意外转折。 

该地区并不以鲨鱼而闻名，但后来被认为是牛鲨的一条鱼突然靠近“并开始攻击我们，猛烈地撞击我们并从下方撞向我们”，特鲁维特告诉 NBC 新闻。

“我们奋力反击，推搡着，踢打着，但很快它就咬住了我的腿。接着，它又咬掉了我的脚和部分腿。”

然而现在，距离那次痛苦的遭遇仅仅过去了15个月，特鲁维特就正准备与美国队一起参加巴黎残奥会的三场国际比赛。 

当鲨鱼游来游去时，特鲁维特的游泳训练就派上用场了。“我们立即决定逃命，游了大约 75 码才回到船上，”她说。

两名女子安全地抵达船只，特鲁维特称赞皮尔金顿用止血带止血，挽救了两名女子的生命。

她被紧急送往医院接受紧急治疗，然后被送回美国接受手术。她接受了三次手术：两次是在迈阿密进行的，以对抗感染；第二次是在纽约，在她 23 岁生日那天，她的左腿膝盖以下被截肢。 

痛苦的回忆

Truwit 康复的一部分工作是泳池训练，她得到了前大学游泳教练 Jamie Barone 的帮助。回到水中，即使是康涅狄格州达里恩的家庭游泳池，一开始也对心理构成了挑战，因为浸入水中和溅水声会引发与鲨鱼相遇的痛苦回忆。

巴罗内将特鲁维特描述为“我见过的最努力的人”，并说她从未错过一天的训练，而且她越努力，回忆和不适感就越少。 

尽管她最初的目标只是学会使用假肢并恢复力量，但到了 12 月，特鲁维特却在佛罗里达州奥兰多举行的美国残奥会全国游泳锦标赛上参加了自由泳和仰泳比赛，并赢得了一枚奖牌。

参加 2028 年洛杉矶残奥会的想法被更雄心勃勃的 2024 年巴黎残奥会参赛计划所取代。

鲨鱼咬伤后：阿里·特鲁维特
仍在参加游泳比赛——阿里·特鲁维特

今年 400 月，特鲁维特在葡萄牙举行的国际比赛中参加了 10 米自由泳比赛，该比赛属于 S400 级（针对关节残疾游泳运动员）。随后，在 100 月底的选拔赛中，她赢得了 100 米和 XNUMX 米自由泳以及 XNUMX 米仰泳的冠军，从而获得了美国残奥会代表队的参赛资格。

实现水安全

Truwit 还抽出时间成立了一个名为“比你想象的更强大”的基金会。“我开始明白假肢有多昂贵，保险覆盖的金额又有多小，”她说。“我也意识到，成为一名游泳高手对我的生存有多么重要。”  

“我已开始 比你想象的更强大 帮助那些需要经济援助的人安装假肢，并帮助人们实现水上安全。”

康涅狄格州州长称这位游泳运动员“鼓舞人心”，并将残奥会开幕日明天（28 月 XNUMX 日）定为该州的阿里·特鲁维特日。 

特鲁维特告诉 NBC：“我是一个被鲨鱼袭击过的人，这是一个很特殊的经历，但我并不是一个很特殊的人，我们所有人都会在生活中经历艰辛、创伤和艰难时刻，但我们都有能力重新站起来。”

也在 Divernet 上： “异常事件”：浮潜者淡化鲨鱼咬伤事件, 远洋白鳍鲨咬伤竞技自由潜水员, 斯图尔特·科夫对鲨鱼咬伤男孩事件展开调查, 鲨鱼咬人事件减少是否意味着鲨鱼数量减少？

最近的 水肺潜水员杂志的播客片段
本周播客中，美国联邦法官下令支付 34 年加州潜水船 Conception 号起火事件中 2019 人死亡所产生的第一笔赔偿金，尽管船长杰瑞·博伊兰是否有能力支付这笔费用仍不清楚。为阻止鹦鹉鱼等牙齿锋利的捕食者，可以部署珊瑚幼虫摇篮，作为恢复受到珊瑚白化等干扰事件影响的珊瑚礁的行动的一部分。戈斯波特的潜水博物馆将于 2024 年关闭，以修复其“潮湿的二级保护建筑”，但雄心勃勃的计划是明年 07721 月重新开放，届时会更干燥，并举办新的展览。 https://www.scubadivermag.com/still-free-conception-captain-ordered-to-pay-up/ https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs-support/ https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz33y6xo https://www.bbc.co.uk/news/articles/c2p2rk4gkx0o https://www.scubadivermag.com/anti-parrot-cradles-a-coral-game-changer/ https://www.youtube.com/watch?v=XNUMXSYlATuvJcg https://fourthelement.com/product/tech-fin/ 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

本周播客中，美国联邦法官下令支付 34 年加州潜水船 Conception 号起火事件中 2019 人死亡所产生的第一笔赔偿金，尽管船长杰瑞·博伊兰是否有能力支付这笔费用仍不清楚。为阻止鹦鹉鱼等牙齿锋利的捕食者，可以部署珊瑚幼虫摇篮，作为恢复受到珊瑚白化等干扰事件影响的珊瑚礁的行动的一部分。戈斯波特的潜水博物馆将于 2024 年关闭，以修复其“潮湿的二级保护建筑”，但雄心勃勃的计划是明年 XNUMX 月重新开放，届时会更干燥，并举办新的展览。


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