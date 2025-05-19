台湾渔船螺旋桨导致潜水员受伤

17月1日下午，两名潜水员在台湾被渔船螺旋桨击中，身受重伤。事故发生在台湾最南端恒春半岛后壁湖海滩东南方向一公里多处。

据悉，潜水员们一直漂浮在水面上，身上带着充气的 SMB，等待潜水船将其救起。 联合日报.

据报道，这艘渔船来自台湾东北部的乌石，当时正以“高速”行驶，螺旋桨击中了船上的人员，之后渔船继续航行。

受重伤的潜水员分别为 41 岁和 38 岁，均姓刘，但尚未确认他们之间是否有亲属关系。

两名潜水员均有多处割伤，其中较年轻的一名受伤严重，包括一条腿、胸部、肩部和手臂骨折，据称有生命危险。第三名潜水员仅脚部受轻伤，但仍在医院观察。

台湾海巡署称，已从潜水艇和渔船上获取了证词，并正在调查此事，但据报道，船长已被指控未能观察海况并驾驶速度过快。

据当地潜水作业者介绍，近年来，后壁湖海域因争夺水道优先使用权，潜水作业者与渔民发生过多次冲突。

最近发生的事件发生在 垦丁国家公园 该地区已向在指定潜水点附近作业的船只发出安全警告，敦促其减速并警惕小型浮标（SMB）。然而，目前尚未有官方提议限制船只进入该地区。

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