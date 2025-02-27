中国首次成功实施洞穴潜水救援

经过近三天的搜救行动，两名失踪的洞穴潜水员在中国南方的一个系统中被救出，并被称为中国首次成功的洞穴潜水救援。

这些人是 5 名海洋生物学家组成的小组的成员，他们于 XNUMX 月 XNUMX 日进入广西壮族自治区百色市附近的地下洞穴进行研究。洞穴位于火旺河的源头。

勘探过程中，两名潜水员与其他潜水员失去联系，其他潜水员于晚上7点左右向百色警方报告失踪情况。

由警察、军队、消防员、护理人员和潜水俱乐部成员组成的救援队进行了为期 69 小时的联合行动。

搜救行动正在进行中（广西省公安厅/新华社）

洞穴入口处有一个长 200 米、宽 80 米的洞室，洞内积水深 15 米，通道蜿蜒曲折，因此救援队必须分散开来，朝多个方向指引方向。

百色警方向新华社表示，洞穴内褶皱断层交错，水系复杂，地下河湍急，水下能见度差，给救援人员带来“巨大挑战”。

救援潜水员报告说，他们听到微弱的敲击声，但无法分辨声音来自哪个方向。

尽管如此，他们还是在搜索开始后的四个小时内，即 6 月 16 日凌晨，成功找到了第一位失踪的潜水员。他被安置在水下 300 米深处的一个气穴中，距离救援人员的入口约 90 米，并在 XNUMX 分钟内被安全救出。

第一名潜水员被救出（广西省公安厅/新华社）

但第二名潜水员周姓男子直到 8 月 10 日傍晚才被找到。搜救人员在第三天扩大了搜救范围，至少潜水 28 次，才在另一个气穴中找到了周姓男子，该气穴位于水面以下 500 米处，距离入口约 XNUMX 米。

救援人员花了近两个小时才将这名潜水员救出，据描述，他非常虚弱，但当地医院的体检显示他的情况稳定。“当时我感到非常不舒服，开始出现濒死幻觉，”他告诉 新华 后来。

2023年XNUMX月，中国最著名的潜水员之一韩婷， 失踪 在广西壮族自治区天窗水淹洞穴深处，他试图在该系统内进行实况直播，打破世界纪录深度潜水。四天后，他的尸体被发现，随后被水下机器人打捞出来。

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