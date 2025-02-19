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伪虎鲸大规模搁浅后被射杀

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让伪虎鲸重返大海的尝试失败了（塔斯马尼亚公园和野生动物服务处）
让伪虎鲸重返大海的尝试未能成功（塔斯马尼亚公园与野生动物服务处）

超过 150 头伪虎鲸在塔斯马尼亚岛西北部一处偏远海滩集体搁浅，由于其中约 90 头尚未死亡，环境部门官员不得不对它们实施安乐死。

亚瑟河偏僻地区距朗塞斯顿约 300 公里，救援人员很难驾驶车辆和设备抵达。

预计未来几天海况仍将十分恶劣，在目前的海况下，试图让鲸鱼重新浮起来的尝试没有成功，虚弱的鲸鱼无法游过断层，被冲回海里。

一些搁浅的伪虎鲸（塔斯马尼亚公园与野生动物服务处）
一些搁浅的伪虎鲸（塔斯马尼亚公园与野生动物服务处）

这款 塔斯马尼亚公园和野生动物服务处 表示已同意对所有剩余的鲸鱼实施安乐死，这是最后的手段，将在专业野生动物兽医的评估基础上通过射杀的方式进行，以防止这些动物进一步遭受痛苦。

据报道，澳大利亚 80% 以上的鲸鱼搁浅事件都发生在塔斯马尼亚，尽管半个多世纪前伪虎鲸曾在那里大规模搁浅。领航鲸搁浅事件更为常见。 

伪虎鲸（虎鲸）比虎鲸体型更小、更苗条，没有虎鲸的白色斑块——这个名字源于它们头骨形状的相似性。该物种可长至 6 米长，重 1.5 吨。

苏格兰一头座头鲸因绳索受伤而死亡

死去的座头鲸（菲尔·迪金森）
死去的座头鲸（菲尔·迪金森）

与此同时，在两份关于 网际网路 最近 （见下文) 在苏格兰斯凯岛附近被绳索缠住的座头鲸被救出后，一头年轻的雄性座头鲸被冲到西部大陆，尸体上有被绳索缠住的痕迹。

15 月 XNUMX 日，有人在克拉奈格和斯基普内斯之间的金泰尔半岛发现了这只鲸鱼的尸体，看上去它之前是一只健康的鲸鱼。

船尾“有很深的伤口，还有其他较浅的绳痕”， 苏格兰海洋动物搁浅计划 （SMASS）志愿者菲尔·迪金森。“初步结论是，它是被缠住后溺水身亡的。”

也在 Divernet 上： 志愿者在斯凯岛解救被拴住的鲸鱼, 另一头座头鲸在斯凯岛附近获释, 吐出：为什么鲸鱼不会吞食人类

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@timpell49
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气瓶中的空气可以保存多长时间？#AskMark #scubadiving

带链接的潜水展完整列表：https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ 18 月 26 日至 1 日：Boot Düsseldorf（国际游艇展） 2 月 21 日至 23 日：Duikvaker 21 月 23 日至 1 日：欧洲潜水展（EUDI） 2 月 15 日至 16 日：马来西亚潜水度假旅行 (DRT) 展 28 月 30 日至 4 日：GO 潜水展（英国潜水展） 6 月 22 日至 25 日：ADEX 海洋节 / OZTek 澳大利亚 31 月 1 日至 13 日：地中海潜水展 15 月 6 日至 7 日：亚洲潜水博览会 (ADEX) 17 月 19 日至 11 日：泰国潜水博览会 (TDEX) 14 月 00 日至 00 月 01 日：Scuba Show 35 月 02 日至 35 日：马来西亚国际潜水博览会 (MIDE) 03 月 15 日至 04 日： GO Diving ANZ 秀 23 月 05 日至 04 日：潜水讲座 06 月 24 日至 07 日：DEMA 秀 #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear -------------------------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。 06:07 介绍 34:08 Scuba.com 广告 21:08 Duikvaker 51:09 EUDI 36:10 DRT 06:11 GO Diving Show UK 09:11 ADEX OZTek 58:XNUMX Mediterranean XNUMX:XNUMX ADEX XNUMX:XNUMX TDEX XNUMX:XNUMX Scuba Show XNUMX:XNUMX MIDE XNUMX:XNUMX GO Diving ANZ XNUMX:XNUMX 潜水讲座 XNUMX:XNUMX DEMA

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18 月 26 日至 XNUMX 日：杜塞尔多夫国际游艇展
1 月 2 日至 XNUMX 日：Duikvaker
21 月 23 日至 XNUMX 日：欧洲潜水展 (EUDI)
21 月 23 日至 XNUMX 日：马来西亚潜水度假旅游 (DRT) 展会
1 月 2 日至 XNUMX 日：GO 潜水展（英国潜水展）
15 月 16 日至 XNUMX 日：ADEX 海洋节 / OZTek 澳大利亚
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4 月 6 日至 XNUMX 日：亚洲潜水博览会（ADEX）
22 月 25 日至 XNUMX 日：泰国潜水博览会 (TDEX)
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