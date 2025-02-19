伪虎鲸大规模搁浅后被射杀

超过 150 头伪虎鲸在塔斯马尼亚岛西北部一处偏远海滩集体搁浅，由于其中约 90 头尚未死亡，环境部门官员不得不对它们实施安乐死。

亚瑟河偏僻地区距朗塞斯顿约 300 公里，救援人员很难驾驶车辆和设备抵达。

预计未来几天海况仍将十分恶劣，在目前的海况下，试图让鲸鱼重新浮起来的尝试没有成功，虚弱的鲸鱼无法游过断层，被冲回海里。

一些搁浅的伪虎鲸（塔斯马尼亚公园与野生动物服务处）

这款 塔斯马尼亚公园和野生动物服务处 表示已同意对所有剩余的鲸鱼实施安乐死，这是最后的手段，将在专业野生动物兽医的评估基础上通过射杀的方式进行，以防止这些动物进一步遭受痛苦。

据报道，澳大利亚 80% 以上的鲸鱼搁浅事件都发生在塔斯马尼亚，尽管半个多世纪前伪虎鲸曾在那里大规模搁浅。领航鲸搁浅事件更为常见。

伪虎鲸（虎鲸）比虎鲸体型更小、更苗条，没有虎鲸的白色斑块——这个名字源于它们头骨形状的相似性。该物种可长至 6 米长，重 1.5 吨。

苏格兰一头座头鲸因绳索受伤而死亡

死去的座头鲸（菲尔·迪金森）

与此同时，在两份关于 网际网路 最近 （见下文) 在苏格兰斯凯岛附近被绳索缠住的座头鲸被救出后，一头年轻的雄性座头鲸被冲到西部大陆，尸体上有被绳索缠住的痕迹。

15 月 XNUMX 日，有人在克拉奈格和斯基普内斯之间的金泰尔半岛发现了这只鲸鱼的尸体，看上去它之前是一只健康的鲸鱼。

船尾“有很深的伤口，还有其他较浅的绳痕”， 苏格兰海洋动物搁浅计划 （SMASS）志愿者菲尔·迪金森。“初步结论是，它是被缠住后溺水身亡的。”

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