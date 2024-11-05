打捞洞穴潜水员尸体“技术难度高”

一名潜水员在瑞士提契诺州的一个洞穴中死亡，他的尸体的寻找对专业救援人员来说是一个挑战。2 月 40 日，这名男子在一次计划潜水后未能返回，后来人们在距离洞穴入口约 200 米的 XNUMX 米深处发现了他。

这个洞穴位于布莱尼奥山谷，靠近布伦诺河的源头。提契诺州 州警察 潜水员救援队于昨天（4 月 2.30 日）宣布了这起死亡事件，并表示这名潜水员两天前上午晚些时候进入洞穴，但下午 XNUMX 点 XNUMX 分左右就没有返回。

警方向瑞士洞穴救援服务潜水员寻求专业协助，他们乘坐直升机抵达现场 空中救援服务 REGA。潜水员的尸体于晚上 7.30 点 XNUMX 分左右被发现。

打捞尸体的工作在发现尸体的第二天就开始了，但警方表示，这项工作“特别复杂，技术要求高”，因此可能需要几天的时间，并需要专业洞穴潜水员多次潜水。

由于通道狭窄、洞穴形状复杂以及水下能见度低，打捞工作变得十分复杂。警方表示，目前还无法正式确认潜水员的身份。

提契诺州是瑞士最南端的州，主要位于阿尔卑斯山以南。该州的潜水吸引力通常与其河流和湖泊潜水的清澈水域有关。

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