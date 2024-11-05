水肺潜水员最大的在线资源
搜索
关闭此搜索框。

打捞洞穴潜水员尸体“技术难度高”

在 Google 新闻上关注 Divernet
订阅我们的每周通讯
尸体打捞：布伦诺河（西格蒙德·曼德尔森）
布伦诺河（西格蒙德·曼德尔森）

一名潜水员在瑞士提契诺州的一个洞穴中死亡，他的尸体的寻找对专业救援人员来说是一个挑战。2 月 40 日，这名男子在一次计划潜水后未能返回，后来人们在距离洞穴入口约 200 米的 XNUMX 米深处发现了他。

这个洞穴位于布莱尼奥山谷，靠近布伦诺河的源头。提契诺州 州警察 潜水员救援队于昨天（4 月 2.30 日）宣布了这起死亡事件，并表示这名潜水员两天前上午晚些时候进入洞穴，但下午 XNUMX 点 XNUMX 分左右就没有返回。

警方向瑞士洞穴救援服务潜水员寻求专业协助，他们乘坐直升机抵达现场 空中救援服务 REGA。潜水员的尸体于晚上 7.30 点 XNUMX 分左右被发现。

打捞尸体的工作在发现尸体的第二天就开始了，但警方表示，这项工作“特别复杂，技术要求高”，因此可能需要几天的时间，并需要专业洞穴潜水员多次潜水。 

由于通道狭窄、洞穴形状复杂以及水下能见度低，打捞工作变得十分复杂。警方表示，目前还无法正式确认潜水员的身份。

提契诺州是瑞士最南端的州，主要位于阿尔卑斯山以南。该州的潜水吸引力通常与其河流和湖泊潜水的清澈水域有关。

也在 Divernet 上： 洞穴潜水员亨普希尔在幻影泉迷路, 寻找中国洞穴潜水员时发现尸体, 洞穴潜水员在坎布里亚郡去世, 洞穴潜水员 Jared Hires 在挪威 Plura 去世

最近的 水肺潜水员杂志的播客片段
@adefrutos63 #askmark 当你上一次潜水由于空气短缺而压力很大时，你如何处理后续潜水？ #scuba #scubadiving #scubadiver 链接 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER：https://twitter. com/scubadivermag INSTAGRAM： https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的会员链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

@adefrutos63
#askmark 当你上一次潜水因空气短缺而压力很大时，如何处理后续潜水？
#水肺 #scubadiving #scubadiver


成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join
装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42ODgwQ0RBNTY1OTRERDQy

潜水失败后如何重返水中？#AskMark #scuba

Scuba.com 网站链接：https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER： https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的会员链接来支持该频道。 本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训。 本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。 00:00 介绍 01:19 Scuba.com 02:13 开箱 03:51 规格 09:40 评论

Scuba.com 网站链接：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz


成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join
装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。
00：00简介
01:19 潜水网
02:13 拆箱
03:51 规格
09:40 回顾

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RjgyNkZCNjkwMkZDMzcz

OrcaTorch D630 V2.0 脐带火炬评测#开箱#评测

本周播客中，菲律宾的专业潜水导游陷入困境，因为有人举报一些导游收受报酬在珊瑚上刻名字，当局因此将悬赏金额翻了四倍，以征集有关罪犯的信息。LL cool J 最近告诉《卫报》，深蓝之海中的机械鲨鱼差点淹死他。一位前海军潜水员决定成为第一个仰卧横渡英吉利海峡的人。 https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

本周播客中，菲律宾的专业潜水导游陷入困境，因为有人举报一些导游收受报酬在珊瑚上刻名字，当局因此将悬赏金额翻了四倍，以征集有关罪犯的信息。LL cool J 最近告诉《卫报》，深蓝之海中的机械鲨鱼差点淹死他。一位前海军潜水员决定成为第一个仰卧横渡英吉利海峡的人。



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join
装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FRUEzOUYxQTE4OEIyMTI3

导游为涂鸦珊瑚付钱#scuba #news #podcast

更多... 订阅

让我们保持联系！

获取所有 Divernet 新闻和文章的每周综述 潜水面具
我们不是垃圾邮件！ 阅读我们的 私隐政策 获取更多信息。

订阅
通知
客人

0 评论
最投票
最新 最老的
内联反馈
查看所有评论
最新评论
拉斐尔·诺维塞蒂亚: 如何正确运输水肺气瓶
尤金: 4名潜水员被吸入管道后死亡
丹尼尔·皮尔: 潜水时你的耳朵有问题吗？这可能就是问题所在。
史蒂夫·法勒: 本·富兰克林的黑色舰队
巴德·塞尔斯: 大湖幽灵船（第二部分）
最新资讯
MAST 介入拯救博物馆沉船物品 MAST 介入拯救博物馆沉船物品
打捞洞穴潜水员尸体“技术难度高” 打捞洞穴潜水员尸体“技术难度高”
立即竞标 Oceanic 31 鲨鱼艺术品 立即竞标 Oceanic 31 鲨鱼艺术品
为 Sea of​​ Change 基金会举办拍卖筹款活动 为 Sea of​​ Change 基金会举办拍卖筹款活动
著名洞穴潜水员比尔·加文去世 著名洞穴潜水员比尔·加文去世
“One Dive Family” 以 SDI 为旗帜 “One Dive Family” 以 SDI 为旗帜

联系方式

Facebook X-推特 Instagram Youtube 线

本网站上未注明出处的图片版权归摄影师所有。
联系潜水员杂志 了解详情。

Facebook X-推特 Instagram Youtube 线

版权所有2024年 洛克传媒有限公司 版权所有。