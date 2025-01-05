雇主未能检查潜水员的健康状况

据美国劳工部称，一系列安全故障导致一名潜水员在北卡罗来纳州克罗坦海峡曼斯港大桥水下死亡，而这本来是可以避免的。

该部门发现，总部位于马里兰州的承包商 Coastal Gunite Construction 在一名 47 岁的潜水员去年 XNUMX 月开始新工作之前未能对他的健康状况进行评估，导致他受伤身亡。

该公司自 1983 年开始营业，雇用潜水员进行海洋基础设施的建设、维护和维修。

劳工部调查人员 职业安全与健康管理局 （OSHA）发现，Coastal Gunite 雇用的一支四人潜水队正在舰桥上进行水下测试，潜水员从船上潜入水下约 6 米深处几秒钟后，就失去了反应，无法接听无线电呼叫。

队员们将潜水员从水中救出，并在等待救援人员到达现场的同时对其进行心肺复苏，但潜水员仍未能苏醒。

潜水地点的缺陷

OSHA 的调查人员发现潜水现场存在几处安全缺陷，其中包括 Coastal Gunite 未能评估工人的潜水适应能力，也未能确保急救用品和手动复苏器随时可用。

此外，该公司的进气口位置不当，导致员工的空气供应可能受到污染，并且没有对压缩机系统进行定期空气纯度测试，也没有每年测试气管压力。

OSHA 罗利地区办公室主任金·莫顿 (Kim Morton) 表示：“确保员工的身体健康适合商业潜水是工作场所安全的基本组成部分。”

“雇主有责任通过实施严格的安全规程和全面的就业前评估来保护员工，特别是在商业潜水等高风险行业。这起悲剧事件本来是可以避免的。”

OSHA 指控 Coastal Gunite Construction 存在四项严重违规行为，并建议对其处以 40,329 美元（31,890 英镑）的罚款，这是其法律允许的最高罚款金额。该公司可以选择对调查结果提出异议。

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