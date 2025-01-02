八名潜水员在帕劳经历 30 小时漂流

七名旅游潜水员和他们的当地潜水导游在太平洋帕劳群岛附近漂浮了近 30 个小时，才被美国海岸警卫队所称的“好心人”渔民救起。

这两名来自中国的潜水员前往密克罗尼西亚的潜水胜地，据报道，圣诞节当天中午左右，他们在热门潜水点佩莱利乌角附近失踪，在水面上进行了 45 分钟的船潜后消失了。

佩莱利乌岛位于帕劳最大岛巴伯尔图阿布岛的西南，该岛以海流湍急而闻名。当时该地区有雷暴和大雨，海浪高达一米，海浪高达两米。

帕劳救援部门在佩莱利乌岛西南部开展了搜救行动，但行动范围超出了帕劳领土，扩展到了美国海岸警卫队负责搜救的区域。

这引发了一场由 密克罗尼西亚海岸警卫队位于关岛的“阿格斯”号从 27 月 4 日早上开始就一直向西偏北方向航行。该船的漂流模型正确地表明，这群人最有可能向西北方向漂流，当渔民 Jerome Sakurai 在下午 XNUMX 点左右偶然遇到潜水员时，作业正朝着那个方向进行。

根据海岸警卫队的计算，它们漂流到了潜水地点西北约 50 公里处，但仍在一起，并且保持着被描述为“良好状态”。

“在佩莱利乌角附近安全找到八名失踪潜水员，充分体现了帕劳令人难以置信的社区精神，”任务协调员海岸警卫队指挥官瑞安·克罗斯说道。“当地渔民的警惕性和迅速行动最终使搜救工作圆满结束，展现了帕劳居民的重要作用以及他们与水域的深厚联系。”

帕劳海洋执法部门、州护林员和太平洋航空​​使命队也参与了搜寻。

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