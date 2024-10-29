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埃及船宿船在南部深处沉没

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从救生艇上看到的风景
从救生艇上看到的风景

一艘潜水船沉没在埃及南部红海，原因是船长似乎无视恶劣天气警告。船上 18 名潜水客人与船员成功逃生，但大多数人不得不抛弃财物，随后在小船上漂流了大约 XNUMX 个小时。

事故发生在 24 月 30 日凌晨，当时该船正从哈马塔启航，途经该地。这艘船长 XNUMX 米，由埃及人所有 海导是一艘拥有三间上层甲板双人舱和六间下层甲板双床舱的船只，可进行水肺潜水和风筝冲浪旅行。

据报道，当晚大多数船只（包括船上居住的船只）都注意到了暴风雨天气和巨浪警告，并停留在更北边的萨塔亚礁更避风的区域。

海导然而，这艘木壳船仍继续航行至苏丹边境附近的厄尔巴礁，据信该处出现了漏水。

这艘船是一群来自 拉瓦尔潜水俱乐部 位于法国西北部。沉船事件中，仅有四名成员成功保住了护照，其中两人于上周末返回法国，并向 法国信息

奇怪的角度

在 Seaduction 号船上进行的头四天潜水体验“非常棒”
从 Seaduction 出发的前四天潜水体验“非常棒”

前俱乐部主席 François Paillard 和助理财务主管 Philippe Galodé 表示，此次旅行是在 18 月份的一次潜水展上安排的。该团队于 XNUMX 月 XNUMX 日抵达埃及，Paillard 将他们前四天的潜水描述为“精彩绝伦”。

加洛德说，凌晨 3 点左右，他正在打瞌睡，朋友问他是否觉得船停在了一个奇怪的角度。“我上楼去看看发生了什么事，”他说。“据船长说，一切都在掌控之中。”其他客人后来表示，他们早在凌晨 2 点就记下了名单。

“半小时后，船开始剧烈摇晃，”帕亚尔说。“我们开始拿出救生衣，认为无论船长怎么说，情况都不会好转。最后，我们做了船长没有做的事情，那就是准备撤离。”

帕亚尔说，凌晨 3.30:XNUMX 时，船舱里的水位已经上升。“我们都在最后一刻获救——船严重倾斜，然后完全倾覆。当时大家都惊慌失措，跳入水中。”所有潜水员都穿上了救生衣，但很少有人有时间穿好衣服，取回护照、手机、现金或任何其他个人财物。 

帕亚尔评论说，10 名船员听从了船长的命令，但“并不是经验丰富的水手”。  

从拖网渔船上发现

这艘船载有两艘 5 米长的 RIB，但似乎来不及放下其中一艘和四艘救生艇中的一艘或多艘。在巨浪中，必须不断排水才能保持漂浮。 

幸存者在海上漂流了八个小时，直到一艘拖网渔船发现了橙色救生艇罩，才把他们带上船，并为他们提供了保暖衣物。后来他们被转移到一艘海军巡逻船上，然后乘坐巴士前往胡尔加达的一家酒店，直到 25 月 XNUMX 日早上才抵达。

丢失了护照和财物的 14 名潜水员正在等待法国驻开罗领事馆作出必要安排以允许他们出行，但他们被警告说这可能要到明天（30 月 XNUMX 日）才能完成。

“领事要求他们立即与保险公司联系，但他们无能为力，”Nelly Leroux 在接受 法国布鲁谈到她 59 岁的丈夫帕斯卡尔时，她说：“他们什么都没有了。我丈夫甚至连鞋都没有穿。创伤仍然非常严重——他只是告诉我他有闪回，而且睡不着觉。”

潜水俱乐部现任主席克莱尔·佩纳德（Claire Penard）在等待遣返时告诉 法国信息 所涉及的官僚主义层级使得这一过程充满挑战。“这非常困难，”她说，“撤离船只的过程对我们所有人来说都特别痛苦，因为我们真的以为我们会死。”

埃及 潜水与水上运动协会 告诉 网际网路: “不幸的事件 海导 目前，船上居住事件正在接受有关部门的调查。” 网际网路 已经联系了 海导 征求意见

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