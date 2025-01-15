BBC 报道海上故事潜水员幸存者遭到胁迫

埃及红海当局试图将 海洋故事 BBC 新闻团队对这起致命事故进行了一个月的调查，结果显示，这艘潜水船宿船在异常海浪中沉没，而船只操作员却试图阻止幸存者发布可能造成损害的报告。

海洋故事 24 月 31 日从加利布港出发，开始为期六天的航行，船上载有 12 名国际客人、XNUMX 名潜水向导和 XNUMX 名埃及船员， 如之前所报道 on 网际网路。几名潜水员在最后一刻从他们最初预订的船上获得了“升级”，尽管行程有所不同。

第二天清晨，船倾覆沉没，造成包括一对英国夫妇在内的11人死亡或失踪。

35 名幸存者中有 XNUMX 人接受了 BBC 的采访，他们大多是经验丰富的潜水员。他们说，被救上岸后几个小时，他们就被自称是“法官”的人“审问”，审问地点要么在医院病床上，要么在他们被安置的度假村。

他们还描述了自己被迫签署证人陈述的情况，由于存在明显的利益冲突，这份陈述由埃及船舶运营商 Dive Pro Liveaboard 的一名员工从英语翻译成了阿拉伯语。

一些人声称，他们被一个让他们相信是官方调查员的人审问，但后来才发现他是一名 Dive Pro Liveaboard 潜水向导。

他和其他员工敦促幸存者签署免责声明，声明如下：“我没有指控任何人犯有任何刑事错误”。一名潜水员称，当他还在做证人陈述时，有人递给他一份这样的豁免书，而一名英国医生则称，有人告知她，在做完所有证词前，她不能离开房间。

一些潜水员拒绝签署文件，也没有人被允许保留副本，不过一些使用手机应用程序翻译文件的人表示，他们报告的“确凿细节”被省略了。在红海船宿事故发生后，也有报道称证人证词也存在类似的做法。

据说，当其中一组人试图离开并飞回家时，一名 Dive Pro Liveaboard 代表试图欺骗他们签署豁免书。据一名警告其他人不要签署豁免书的美国潜水员称，他声称这些文件是通过机场检查站的通关文件。

异常波浪

BBC 的受访者还指责埃及官员在船只倾覆后不久就决定将事故归咎于异常海浪。

海洋学家西蒙·博克索尔博士重申了他在事故发生时所作的断言，即在当时的条件下，4 米高的海浪不可能是导致沉船的原因，并将沉船归咎于飞行员或船只设计失误，或两者兼而有之。幸存者一致认为，当时的条件并没有给从沉船中游出造成太大问题。

然而，一名潜水员要求查看调查人员的最终报告副本，却被告知这毫无意义，因为“这件事的责任人只有大海”。

在 BBC 报道的第一部分，幸存者称，在夜间 海洋故事 在天气平淡无奇的情况下，船身似乎摇晃得比他们预想的要厉害，沉重的、没有固定的家具在甲板上滑动，一个小型充气艇差点掉到海里。

凌晨 3 点前 海洋故事 飞机“砰”的一声翻倒在地，发动机熄火，所有灯都熄灭了。

几乎所有遇难或失踪人员都被安置在沉船的右舷。那些爬上甲板的人被松散的家具和装置挡住了路，很少有人能找到救生圈。夹克其中一人称，他们的灯不能正常工作，而且没有电池。

其他成功登上救生筏的人看到船长和一些船员已经在那里，据报道，船长拿了三条毯子中的一条给自己。安全简报曾保证救生筏上有食物和水，但客人告诉 BBC，没有。手电筒坏了，照明弹已经用完了。

气穴中 35 小时

虽然幸存者承认救生艇在凌晨 3 点前沉没，但当地政府声称他们直到凌晨 5.30:XNUMX 才收到求救信号。救生艇向东漂流，救援船花了 XNUMX 个小时才抵达，救援人员也迟迟未能赶到 海洋故事 幸存者向 BBC 透露。

夫妇俩卢西安娜·加莱塔 (Lucianna Galetta) 和克里斯托夫·莱门斯 (Christophe Lemmens) 无法找到救生衣，被困在走廊里的水和碎片中。

他们最终被困在船尾发动机舱的一个气穴中，该气穴突出于水面，后来潜水员也加入了进来 讲师 优素福·法拉马维。

“我们与外界没有任何联系，什么都没有。没有人试图看看里面是否有人活着，”加莱塔说。“我当时已经做好了死亡的准备。我们没想到会有人来。”

经过 35 小时的艰苦努力，法拉马维的叔叔 Khattab al-Faramawi 才找到他们，他是一位当地人 讲师 他自愿搜寻被淹没的走廊。

潜水员还从下层甲板舱室的另一个气穴中救出了两人，并找到了四具尸体。然而，幸存者质疑为什么监督此次行动的埃及海军似乎没有派出自己的潜水员。

英国夫妇塔里克·西纳达 (Tariq Sinada) 和珍妮·考森 (Jenny Cawson) 至今下落不明

仍然缺席 德文郡夫妇 Jenny Cawson 和 Tarig Sinada 据说一直对潜水船进行仔细的研究，但在那些转向潜水船的人中 海洋故事 在最后一刻，并安置在主甲板的右舷。

家人和朋友告诉 BBC，埃及官员告诉他们 海洋故事 当时他们正在看电视新闻报道遇难船上的人员，但仍然没有找到。

他们指责当局为了保护旅游业而掩盖事实，现在呼吁对沉船事件展开公开调查。埃及政府和 Dive Pro Liveaboard 均未回应 BBC 就其报道中的指控作出回应的请求。

网际网路 同样，在事件发生时寻求评论时也没有收到运营商的回复，尽管 另一起火灾后 它的船只， 海洋传奇去年 3 月，一名德国客人在一家酒店内死亡，酒店方面已做出回应，但只是表示在收到检察院的最终报告之前无法发表评论。

Joe Inwood 撰写的 BBC 完整报道， 部分1 和 部分2，可以在BBC新闻网站上阅读。

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