多塞特郡调查：潜水员因漩涡失散

23岁的潜水员艾米丽·舍温去年24月在多塞特郡海岸失踪，至今仍未找到。XNUMX月XNUMX日，她在汉德法斯特角老哈里岩附近潜水时未能浮出水面，之后进行了XNUMX小时的全面检查。 搜救行动 证明是无果的。

目前，调查已得出结论，虽然舍温的死因尚不清楚，但推测是因为她和她的伙伴被卷入了漩涡。调查于 多塞特郡验尸官法庭 今天（17 月 XNUMX 日），并由 伯恩茅斯回声 和其他媒体。

波涛汹涌的水域

舍温当时和一群人一起参加了傍晚的漂流潜水。她的伙伴兼朋友贝瑟尼·普赖尔说，从普尔出发的船程虽然波涛汹涌，但潜水员们的情绪都很好。

老哈里的岩石（马尔克·麦克唐纳）

下午将近 6 点，两人最后进入大海，当他们在水下约 7 米深处时，遇到了普赖尔所描述的“漩涡”，这表明这是一个有下沉气流的漩涡。

“我们面对面，互相挽着胳膊，”她说道。“我示意艾米丽有点不对劲，指着我的耳朵，示意她往上爬。我重复了两三次。”

就在这时，我们被卷入了一个漩涡，开始旋转。由于旋转，我没能检查我的潜水电脑。我只是感到迷失方向。

普赖尔曾发出上升信号，但没有看到相应的信号。她估计能见度不到1米，并解释说，此时事件的前后顺序已经变得模糊不清。

“她当时是垂直的，调节器从嘴里掉了出来，”普赖尔谈到舍温时说。“当时她正在下沉，我试图伸手下去，但没能做到。这时我能感觉到有些水渗进了我的面罩。”

“我们重重地撞到了海底，我没能见到艾米丽，”普赖尔继续说道。“我迅速浮出水面，和船长通话，船长发出了求救信号。”

“她的安全之地”

县助理验尸官理查德·米德尔顿告诉法庭，舍温来自普尔，刚刚在普利茅斯大学完成了海洋保护专业的第一年学习。去年夏天，她获得了PADI潜水员资格。

舍温前一天与家人一起庆祝了她的 20 岁生日，她的母亲艾伦告诉法庭，她的女儿“对自然世界充满热情”，并且通常在“海底感受到一种深深的平静”，她将海底称为“她的安全之地”。

“她一直在做自己喜欢的事情”，这让家人感到安慰。

米德尔顿认为，由于没有尸体可供检验，舍温的死因肯定不明，但他的叙述结论是，舍温是被水下暗流卷走而死。没有任何可疑之处。

Emily Sherwin 的家人感谢所有参与搜寻行动的人：“ RNLI 以及海岸警卫队、警察潜水员和帕克斯通游艇俱乐部的所有人，他们乘坐了 30 多艘船加入搜寻工作”。

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