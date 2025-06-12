多萝西娅潜水员在85米深处被发现死亡

60 月底，在威尔士西北部多萝西娅采石场死亡的潜水员被确认为 11 岁的蒂姆·瓦普尔斯 (Tim Waples)。昨天 (XNUMX 月 XNUMX 日)，对其死因在卡那芬 (Caernarfon) 展开了调查。

瓦普尔斯的尸体是在塔利萨恩附近被洪水淹没的采石场 85 米深处被发现的。塔利萨恩是一处内陆地点，由于其深度超过 100 米，长期以来一直受到技术潜水员的青睐，可以进行训练。

瓦普尔斯在赫特福德郡生活和工作，是一名 IT 工程师，也是一名经验丰富的技术潜水员。

高级验尸官凯特·罗伯逊听说 北威尔士警察 1.37 月 31 日星期六下午 XNUMX 点 XNUMX 分，有人拨打电话报告一名潜水员在采石场失踪，两小时后，现场的一名护理人员证实了该潜水员的死亡。

验尸官说：“蒂姆·瓦普尔斯被发现死在水下约85米深处时，他似乎正在使用潜水设备潜水。” “不久之后，他被确认已经死亡。”

验尸

事件发生后， 据悉 on 网际网路警方表示，这起死亡事件并未被视为可疑，但罗伯逊表示， 死后的 由于有理由怀疑这是不自然的，因此下令进行检查。

在潜水中，这通常意味着死亡被认为与疾病或年龄等因素无关，而是与外部因素有关 - 例如事故、设备故障、环境危害或人为错误。

调查被延期，以便有时间进行进一步调查。

由于潜水员死亡率高，多萝西娅采石场多年来一直被正式禁止潜水，但近年来，该地点已由北威尔士技术潜水员 (新世界贸易发展署)，英国潜水俱乐部 (British Sub-Aqua Club) 的一个分支，在土地所有者的许可下运营受控潜水项目。

只有具备混合气体减压潜水资格的潜水员才可以入场。

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