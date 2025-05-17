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NHS 似乎准备大幅削减 DCI 保险覆盖范围，潜水员对此作出反应

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塔体
英国能否仅靠三个高压氧舱（而且全部位于南部和东部）来应对？

今年秋天，英格兰的紧急高压治疗中心数量似乎将从 8 个减少到仅剩 3 个，这引发了人们对潜水员安全和紧急医疗护理的担忧。 

英国潜水安全小组 (BDSG) 表示：“对于英国北部地区的任何休闲潜水员来说，这可能至关重要”，并宣布从 10 月起，除非在此之前做出其他安排，否则只有三个 NHS England 委托的单位可以为潜水员提供治疗。

该组织成立于 2002 年，旨在召集运动潜水机构共同解决安全问题，由 RNLI 担任主席，成员包括海事与海岸警卫局、健康与安全执行局和潜水员协会。测试 机构。

英国国家医疗服务体系 (NHS) 的一位代表被要求发表评论 网际网路 BDSG“搞错了”，原计划为英格兰保留六套高压氧舱的计划仍然有效。然而，BDSG 并未就这一说法做出详细说明， 招标文件 政府发布的报告似乎支持了 BDSG 的立场。

英国国民医疗服务体系（NHS England）已确认，根据最近的采购流程，已为计划中的六个区域中心中的三个（英格兰东部、伦敦及东南部和西南部）授予高压氧治疗 (HBOT) 服务合同。目前，东北部、西北部和中部地区尚未授予任何合同。BDSG 表示。

“这项决定影响了四个现有的高压氧舱——LHM Healthcare（Whipps Cross）、Midlands Diving Chamber（Rugby）、North England Medical Hyperbaric（Hull）和 Hyperbaric Treatment & 培训 服务部（威勒尔）——除非另有安排，否则自 1 年 2025 月 XNUMX 日起将不再受 NHS 合同约束。”

“这一决定将导致英格兰中部和北部地区的潜水员无法及时获得由 NHS 资助的重要再压缩设施——这是减压病紧急治疗的关键组成部分。

此举引发了人们对待遇不平等和地区歧视的严重担忧。虽然南部地区的潜水设施仍然可用，但中部地区和北部地区的潜水员将无法获得这些设施，这将严重损害大片地理区域的潜水安全和应急响应能力。

NHS咨询

去年九月，英国国家医疗服务体系 发起了咨询 关于提议部分撤回资金，尽管当时它建议关闭不超过两个再压缩室。

该公司表示，启用高压氧治疗服务每年耗资8.2万英镑，这些单位每年治疗约150至200例减压病（DCI）和10例气体栓塞病例。这些单位还用于治疗非潜水病例，例如 一氧化碳中毒、烧伤和其他伤害

英国国民医疗服务体系 (NHS) 声称，在取消对两个单位的资助后，在英格兰任何地方，疑似患有减压病 (DCI) 的潜水员仍然能够在出现症状后四小时内通过公路到达药房。 

最初的方案是将议事厅的数量从八个减少到六个（每个议事厅位于一个半径为150英里的圆圈内）。现在看来，只有三个议事厅计划进行更新，分别位于南部和东部。这些地点均为设想（英国国家医疗服务体系）
上图及下图：最初的方案是将英式墓室的数量从八个减少到六个（每个墓室位于半径150英里的圆圈内）。目前只有三个墓室重新启用，分别位于南侧和东侧（此处位置为虚构）
（英国国家医疗服务体系）
（英国国家医疗服务体系）

它还指出，一些现有医疗机构治疗的患者数量相对较少，导致工作人员难以持续工作，而且并非所有医疗机构都具备治疗危重患者的设备。

位于英国南部和东部的三家已重新投入使用的沿海医疗机构分别是普利茅斯的DDRC医疗中心、奇切斯特的高压氧医疗中心和大雅茅斯的LHM Healthcare英格兰东部高压氧医疗中心。普尔潜水员诊所 已经关门了 今年1月底。

“这不仅仅关乎地理位置，还关乎公平、安全和生存，”BSDG 表示。“潜水紧急情况刻不容缓，取消通道从长远来看并不能节省资金。这只会将成本转嫁到生命损失、延长治疗和疾病上。这还会不必要地占用蓝光急救服务。”

该组织指出，在大雅茅斯遭遇满舱的东北部受灾潜水员可能不得不 旅行 横跨英格兰各地的医疗人员被送往德意志民主共和国接受治疗。此外，奇切斯特的医疗舱由皇家海军医务人员管理，他们被要求优先救治海军患者——但现在显然也希望覆盖整个伦敦地区的NHS患者。

苏格兰只有两家NHS国家服务高压氧医疗中心，分别位于北部——阿伯丁皇家医院和奥克尼群岛。位于奥本附近的西苏格兰潜水与高压氧医学中心去年4月被NHS格兰扁撤回资助。

延伸服务

“将高压氧舱的运营数量减少 60% 以上，并将覆盖范围限制在该国东部和南部，这使得在中部和北部遇到困难的潜水员面临更大的健康风险，迫使他们 旅行 “这需要更长的时间和更远的距离才能得到适当的医疗救护，这给已经捉襟见肘的救护服务带来了不必要的压力，”Stoney Cove 主管 Matt King 评论道。

潜水员用高压氧舱
高压氧舱

威勒尔高压氧治疗中心经理詹·蒂布斯 (Jen Tibbs) 表示，这一消息让他“非常震惊”。该中心负责西北地区，但现在面临关闭。 

“我们提供这项设施近30年了，我可以向你们保证，我们会全力以赴，”她说道。“任何支持都将不胜感激。请放心，在24年7月30日之前，我们仍然全天候2025/XNUMX提供潜水紧急情况或建议，但愿我们能够扭转这个决定。”

英国潜水俱乐部告诉 网际网路 对此情况“深感担忧”。潜水和健康部门负责人表示：“短短60个月内，高压氧治疗设施数量减少12%，这不仅损害了个人健康，也影响了全国范围内公平获得治疗服务的机会。” 测试 索菲·赫普顿斯托尔。

作为英国水肺潜水和浮潜的全国管理机构，潜水员的安全对我们来说至关重要。英国国家医疗服务体系 (NHS) 资助的高压氧治疗 (HBOT) 服务即将大幅减少，这对英国潜水行业来说是不可接受的。

“BSAC 将与 BDSG 以及所有其他潜水行业代表和主要利益相关者密切合作，游说政府在三个关注地区——中部地区、西北部和东北部恢复高压氧治疗。”

MCA 发言人表示：“英国海岸警卫队将继续与医疗合作伙伴合作，确保人员安全送至适当的后续医疗机构。” 网际网路.

“这一决定凸显了 NHS 服务提供方面日益严重的不公平现象，并引起了潜水安全倡导者、应急响应人员和广大潜水界的警惕，” BDSG. “利益相关者包括潜水 测试 各机构今天敦促英国国民医疗服务体系重新考虑这一举措，并与潜水和医疗界合作，制定更公平的护理模式。”

该组织表示，计划发起一场提高公众意识的活动，并发起请愿，希望推翻这一决定。潜水员们也被要求向其议员反映此事。

也在 Divernet 上： 减少 25% 的英式底池是否会提高跳水运动员的服务水平？, 普尔潜水诊所即将关闭, 商会日记：BDSG 和国防潜水研讨会的重要见解——DCI 认可和安全更新, 潜水旅行时注意安全：米德兰兹潜水室提示和更新




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