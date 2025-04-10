留在海上的潜水员考虑采取疏忽行动

两兄弟声称，他们在西澳大利亚海岸被潜水船遗弃在海上，他们正在就可能对操作员采取的行动寻求法律建议，他们的律师宣称，这起事件“显然是 问题 疏忽”。

当地潜水员 Ian Kensington 和 Ryan Chaudhry 从一艘 4 米长的双体船上潜水，距离珀斯约 12 公里 野猫由希拉里斯珀斯潜水学院经营。

该船提供前往马米恩海洋公园的晨间潜水行程，提供长达一小时的无导游潜水。该船最多可容纳20名潜水员，事故发生当天（15月2日，星期日），船上载有XNUMX名潜水员。

这对伙伴说，他们在水下待了大约35分钟，突然听到附近有船引擎启动。随着船离开，他们感到一阵强烈的涌浪，能见度下降，并报告说“被猛烈地推了回去”。

他们报告说，浮出水面后看到 野猫 返回岸边。他们大声喊叫、挥手，并使用安装在潜艇上的闪光灯试图向船员发出警报，但没有效果。

Wildcat，珀斯潜水学院的12米双体船（PDA）

兄弟俩告诉美国广播公司新闻网，他们似乎离岸太远，无法游到安全地带，而且由于担心容易受到鲨鱼的威胁，他们启动了脚踝上的防鲨盾装置。他们还扔掉了所有不必要的装备。

最初的报告显示，两人漂流了数小时，但经过大约40到60分钟（目前估计）的时间后，他们看到远处有一艘罗特尼斯岛的快渡轮正朝着希拉里斯船港的方向驶来。他们挥手喊叫以引起注意，最终被渡轮船长发现了。

登上渡轮

肯辛顿称，他在爬梯子时两次撞到渡轮船体，导致他登船后显得头晕目眩、惊魂未定。

与此同时，由于发动机的冲力太大，乔杜里很难登上渡轮，最终船员建议他游出去，以免被吸入船底。

失散的潜水员必须登上罗特尼斯快速渡轮（Rottnest Fast Ferries）

在这一点上 野猫 潜水船出现了，其中一名船员通过无线电告诉渡轮船员，潜水船“正在回来”接潜水员。

- 野猫 据报道，一名船员建议将肯辛顿放回水中，以便潜水艇 可以去接他。肯辛顿拒绝了这一邀请，乘渡轮返回了希拉里家。

乔杜里声称自己“被炸”了，双腿抽筋，被救上 野猫 被带回。潜水员说，当时PDA的一名工作人员承认对这次分离负有责任，并多次恳求他不要起诉该公司。

调查事件

兄弟俩现已聘请珀斯律师约翰·哈蒙德（John Hammond）代表他们，声称PDA公司在潜水期间及之后均未尽到注意义务。哈蒙德认为，船只分离属于疏忽行为。

肯辛顿声称他没有看到 PDA 工作人员进行任何人数统计或点名活动。

他还表示，他曾向PDA请求安排救护车前往希拉里斯，但被忽视了，尽管他头部受伤，后来因为迟发性脑震荡而“多次进出医院”。他告诉ABC新闻：“他们基本上把那天的整个潜水过程都当成了笑话。”

事发时，珀斯潜水学院院长特洛伊·莱恩（Troy Lane）曾告诉澳大利亚广播公司（ABC），所有人员均安全，“无人死亡”。他后来表示，当局已收到事故通知，调查正在进行中。特洛伊·莱恩自2005年珀斯潜水​​学院成立以来一直担任该学院院长。

拥有 20 年历史的珀斯潜水学院 (PDA)

澳大利亚海事安全局（AMSA负责调查的中国海事局表示，“一旦发现违反安全规定或程序的行为，将毫不犹豫地采取迅速而有力的行动”。

事件发生后不久，肯辛顿就发表声明，敦促“每个人都不要妄下结论，等待AMSA的完整报告。尽管潜水员们制定了严格的人数统计和点名制度， 测试 组织，但此类事件仍然会发生。”

虽然承认存在人为错误或沟通不畅的可能性，但他表示，“在离开现场前未能对每位潜水员进行统计是不可接受的， 教训 必须从中吸取教训。我相信AMSA的调查结果将有助于加强安全措施，防止未来事故再次发生。

PDA 的 Lane 表示：“客户的安全对我们的业务至关重要。我们将审查我们的流程，并在必要时采取任何预防措施。”

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