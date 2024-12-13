北威尔士发现潜水员尸体

7 月 XNUMX 日，另一名最近在英国失踪的潜水员的尸体在北威尔士 Llyn 半岛的 Llangwnnadl 村附近被发现。

伊姆里希·马加尔 (Imrich Magyar)，53 岁，28 月 XNUMX 日在沿海失踪，警方只透露了他的名字，经过多方机构的广泛搜寻，终于找到了他。

据悉，他来自柴郡的沃灵顿地区， 据后来报道 on 网际网路，他的银色福特蒙迪欧钛金车内装有个人物品，被发现停在 Llangwnnadl 北部 Tudweiliog 附近一处潜水海滩附近的停车场内。

海上搜索于 29 月 XNUMX 日停止，但随后随着陆地搜索的继续，海上搜索又恢复。 北威尔士警察 已向公众发出呼吁，提供信息。

虽然没有透露马加尔死亡的具体细节，但警方表示，这些细节并不可疑。

“感谢警察、海岸警卫队、RNLI 以及所有帮助寻找 Imrich 的人，”Magyar 的一位亲戚说道。“他的家人非常感谢他们所做的一切努力，也非常感谢那些抽出时间前来提供帮助的人。

“感谢警方和验尸官办公室对死者家人的持续支持和关心。谢谢大家。”

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